Luis Díaz, autocrítico en Selección Colombia; "contra Croacia y Francia no lo hicimos bien"

Luis Díaz se mostró con autocrítica luego de las derrotas de la Selección Colombia contra Croacia (1-2) y Francia (1-3) en la fecha FIFA de marzo, que dejó algunos señalamientos contra la 'tricolor', a poco más de dos meses para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

De entrada, el guajiro repitió lo que dijo recientemente para los hinchas del combinado nacional, para que no se desanimen y sigan siendo importantes con su aliento para conseguir buenos resultados.



El mensaje de Luis Díaz para hinchas de la Selección Colombia

Inicialmente el nacido en Barrancas, en una entrevista para 'ESPN Colombia', detalló que "así como lo dije en la rueda de prensa, no dejen de creer porque vamos a necesitar de esa confianza, yo sé que la gente ha demostrado muchísimo apoyo a nosotros durante todo este proceso con el cuerpo técnico. Qué más sobra decir que nosotros vamos a dar el 100 por ciento".

Para continuar, Luis Díaz se comprometió en que él y sus compañeros "vamos a tratar de mejorar muchísimas cosas que no se hicieron en esta doble fecha, y así en los próximos partidos dejar una mejor cara", y por la misma línea afirmó que "sé que no lo hicimos bien, dejamos una cara no tan agradable en estos dos juegos y estando tan cerca del Mundial muchísima gente y personas, no solo lejanas, sino cercanas, quedaron con un sin sabor, diciendo qué puede pasar con la Selección Colombia".

Luis Díaz en Selección Colombia vs Francia AFP

Para terminar, 'Lucho' se mostró optimista sobre el papel que puede hacer la 'tricolor' en la Copa del Mundo en Norteamérica, pasando primero por la fase de grupos donde comparten con Uzbeskistán, Congo y Portugal, para luego buscar superar o igualar la mejor actuación histórica del combinado patrio, que fue en Brasil 2014 llegando hasta cuartos de final.



"Sigan creyendo en nosotros que vamos a corregir y mejorar eso que no se hizo bien y daremos el 100 para hacer un gran Mundial 2026. Yo sé que tenemos una gran Selección Colombia, un gran equipo, un gran cuerpo técnico. Hemos hecho un proceso digno y bueno y hemos sacado resultados importantes, pero estos dos partidos nos dejaron mal parados, pero hay que seguir", cerró diciendo Luis Díaz en la entrevista con 'ESPN' desde Alemania.

¡LUIS DÍAZ EN EXCLUSIVA CON ESPN!#SportsCenter El delantero de la Selección Colombia le pide a los hinchas que mantengan la confianza para el Mundial.



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Por el momento, Luis Díaz se centrará en continuar con su alto nivel con el Bayern Múnich en el tramo final de la temporada, para buscar más títulos locales en Alemania como la Copa, donde está en semifinales, y la Bundesliga, donde es el líder. Además, en Champions League ya está en cuartos de final, donde se medirá al Real Madrid.