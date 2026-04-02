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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz, autocrítico en Selección Colombia; "contra Croacia y Francia no lo hicimos bien"

Luis Díaz, autocrítico en Selección Colombia; "contra Croacia y Francia no lo hicimos bien"

La figura del Bayern Múnich y la Selección Colombia, Luis Díaz, habló sobre lo sucedido en la reciente fecha FIFA de marzo, y le mandó un mensaje a los hinchas para el Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Luis Díaz Selección Colombia
Luis Díaz con Selección Colombia - Foto:
Getty Images

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