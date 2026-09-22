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Gol Caracol  / Lío en medio de venta de empresaria colombiana a Lionel Messi del Eldense, de España

Lío en medio de venta de empresaria colombiana a Lionel Messi del Eldense, de España

A falta de pequeños detalles para finiquitar la venta del club español a Messi; sucedió inesperada situación legal, que complica las cosas y genera fuerte eco en territorio europeo.

Por: EFE
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Lionel Messi, capitán de Inter Miami, en un partido de la MLS
Lionel Messi, capitán de Inter Miami, en un partido de la MLS
AFP

Un juzgado de Madrid ha ordenado el embargo preventivo del 15,8% del accionariado del Eldense propiedad de su expresidenta Carolina Holguin, por una deuda con el expropietario del club Pascual Pérez, una decisión que llega mientras se concreta la venta del club al futbolista argentino Leo Messi, que ya fue avanzada hace unos días por la directiva.

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Pérez, a través de la empresa El Flautista, vendió el 6 de octubre de 2025 el 100% de las participaciones del club por 6,294 millones de euros a Holguin. El pago de 5,245 millones se efectuó al hacerse cargo la empresaria colombiana de la deuda que el Flautista tenía con el Eldense, club de la Segunda división española.

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Posteriormente, el 23 de diciembre, Pascual Pérez y Holguín suscribieron un contrato de un préstamo de un millón de euros del primero a la segunda y le transfirió en dos actos 998.000 euros entre el 26 y el 29 de diciembre.

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Hace unos días, Pascual Pérez presentó una demanda de juicio contra Holguin por impago al no haber cobrado nada de esa deuda tal y como estaba acordado y ante la inminente venta de las acciones a Messi y al no tener la directiva colombiana ni domicilio fiscal no activos en España pidió el embargo cautelar de las 3.147 acciones que conforman el 100% de la propiedad del Eldense.

Ahora, según la documentación a la que accedido EFE, un juzgado ha aceptado parcialmente la petición a la espera de celebrar el juicio por impago aunque la ha rebajado a 499 acciones por entender que, aunque la medida solicitada es correcta y ajustada, es la cantidad de acciones que proporcionalmente se ajustarían a la deuda entre ambos, dado se pagaron 6,29 millones por el 100% de las acciones. Aunque contra el auto no cabe recurso, Holguin tiene 20 días para formular su oposición.

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La semana pasada, el Eldense anunció que Holguin dejaba de ser presidenta del club y la directiva colombiana en un comunicado dio por hecho su venta a Messi. En estos días, desde la entidad no se han facilitado más datos sobre la transacción ni sobre quién ha pasado a ejercer como máximo dirigente del consejo de administración.

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