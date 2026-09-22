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Gol Caracol  / Kylian Mbappé se autopromociona para ganar el 'Balón de Oro'; "yo deslumbré"

Kylian Mbappé se autopromociona para ganar el 'Balón de Oro'; "yo deslumbré"

El francés volvió a hablar del Balón de Oro y, sin 'pelos en la lengua', fue contundente respecto al tema, dejando claro que durante todo el año ha hecho méritos suficientes para ganarlo.

Por: AFP
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Foto: AFP

Kylian Mbappé, en campaña por el Balón de Oro pese a una temporada en blanco con el Real Madrid y la eliminación de Francia en semifinales del Mundial, insistió este martes en el carácter individual del trofeo, que premia la capacidad de un jugador para "deslumbrar".

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"No van a anunciar un equipo dentro del sobre. Van a anunciar a un jugador. (...) La capacidad de rendir individualmente y de deslumbrar, eso es lo que marca a la gente para un trofeo como el Balón de Oro", afirmó en una entrevista con la radio RFI.

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"He sido máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí y tengo buenas sensaciones", insistió.

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Mbappé fue el máximo goleador en la pasada Liga española (25 goles), en la Liga de Campeones (15 goles) y en el Mundial 2026 se convirtió, gracias a 10 goles más, en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo (22 goles en tres ediciones).

Compite, en especial, con su compañero en la selección francesa Ousmane Dembélé, que apunta a un doblete, así como con Lionel Messi, finalista del Mundial con Argentina, y con varios campeones del mundo españoles como Lamine Yamal, Rodri o Ferran Torres.

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Veinte de los cien votos vendrán del continente africano, algo que alegra al capitán de los Bleus, que tiene orígenes argelinos por parte de madre y cameruneses por parte de padre.

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"Siempre me he sentido muy querido cada vez que he pisado el continente africano (...) Siempre es un placer que la gente hable bien de mí, que me asocie con este premio, el Balón de Oro", añadió a RFI.

El Balón de Oro se entregará el 26 de octubre en una gala en Londres.

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