Lionel Messi definió su futuro y sorprendió al mundo: desde Argentina lo confirmaron

Lionel Messi puso punto final a su novela. Este martes 14 de octubre, en la previa del partido preparatorio de la Selección Argentina contra Puerto Rico, en el Chase Stadium, informaron la decisión que tomó sobre su futuro. 'TyC Sports', medio argentino, publicó que "renovó su contrato con Inter Miami por dos años más", es decir, hasta el 2027, sorprendiendo a todos.

Recordemos que su contrato finalizaba en diciembre de 2025. Razón por la que había expectativa por lo que podría pasar con el astro argentino, teniendo en cuenta que en 2026 será el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Allí, la Selección Argentina participará y se había especulado que podría punto final a su carrera profesional, tras el final de dicha cita orbital.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...