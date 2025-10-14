Síguenos en::
Andrés Felipe Román falló el gol de la victoria de la Selección Colombia contra Canadá

Andrés Felipe Román falló el gol de la victoria de la Selección Colombia contra Canadá

En el último minuto del partido preparatorio para el Mundial 2026, Andrés Felipe Román sorprendió en el área y remató, pero el balón se estrelló en el palo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2025
Andrés Román Selección Colombia
Andrés Román lamenta con Selección Colombia - Foto: AFP
AFP

