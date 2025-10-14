Andrés Felipe Román falló el gol de la victoria de la Selección Colombia contra Canadá

Andrés Felipe Román pudo haberse consagrado en la Selección Colombia. Este martes 14 de octubre, en el partido contra Canadá, fue titular, disputó el partido completo y hasta tuvo una oportunidad para inflar las redes en los últimos minutos del compromiso. Sin embargo, no tuvo suerte y el balón se estrelló en el palo, ahogando su grito de gol.

Todo ocurrió al 90+1', cuando Yaser Asprilla se hizo con el esférico, filtró un pase para Rafael Santos Borre, quien cayó en el área, por lo que Andrés Felipe Román se hizo con la posesión. Solo frente al arquero, Dayne St. Clair, cruzó su remate, pero no pudo anotar.

Andrés Felipe Román, lateral derecho de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Canadá AFP

Gol errado de Andrés Felipe Román, con Selección Colombia vs. Canadá