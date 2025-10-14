La Selección Colombia y el examen contra una dura Canadá; "al final no lo hicimos tan mal"

La selección Colombia igualó este martes sin goles con Canadá, una de las anfitrionas del Mundial de 2026, en un encuentro amistoso con pocas emociones disputado en Estados Unidos.

Con el extremo Luis Díaz como inicialista y la presencia de James Rodríguez en el segundo tiempo, los cafeteros continúan su proceso de preparación para regresar a una Copa del Mundo tras su ausencia en Catar 2022. Hay que indicar que en la parte complementaria llegaron las posibilidades de anotar para los colombianos, que subieron en nivel con la llegada al terreno de Rodríguez Rubio, quien dio luces y aportó en la zona ofensiva, queriéndose juntar con sus compañeros de ataque.

En el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey, el equipo del entrenador argentino Néstor Lorenzo distó de la goleada 4-0 en el partido pasado ante México y de las victorias de la última ventana del premundial ante Bolivia (3-0) y Venezuela (6-3).

Luis Díaz en Colombia vs Canadá - Foto: AFP

Colombia apunta a hacer una buena actuación en los amistosos previos al Mundial para acercarse a los primeros nueve puestos del escalafón de la FIFA, que aseguran ser cabeza de grupo en el torneo junto a los organizadores, Estados Unidos, Canadá y México.

Las reacciones de los jugadores de la Selección Colombia

En plena cancha del estadio Red Bull Arena los que atendieron a los enviados especiales de Gol Caracol fueron el volante Richard Ríos, del registro de Benfica, y Jaminton Campaz, de Rosario Central.



"Las sensaciones fueron buenas, estuvimos con otros jugadores que nunca estamos juntos y ahora jugamos por primera vez y la verdad es que no lo hicimos tan mal, hay margen para mejorar, ahora lo que viene es trabajar en nuestros clubes, tenemos otra fecha en el mes que viene y ya volvernos a juntar. Yo creo que a los nuevos se les ayuda en el grupo, acá los que vienen dicen que no tenemos un grupo, sino una familia. Eso nos ayuda bastante para estar en el terreno de juego, y lo que resta es seguir trabajando, jugando juntos, porque así nos entendemos mucho más", dijo Ríos.

Mientras tanto, Campaz apuntó que "agradecerla a Dios, es una competencia sana tanto en los juegos, como en los entrenamientos y creo que vamos por buen camino. La verdad que estamos bien, estamos buscando el mismo objetivo, la competencia es ahora dentro del campo, el que juegue, que meta, que juegue sencillo; eso es lo que nos pide el profesor Lorenzo. Algo parecido a lo visto con Canadá, es lo que se va a ver en el Mundial, algo intenso, al final que todos estemos a punto".