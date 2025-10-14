Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia y el examen contra una dura Canadá; "al final no lo hicimos tan mal"

La Selección Colombia y el examen contra una dura Canadá; "al final no lo hicimos tan mal"

Después del compromiso en el que Colombia igualó 0-0 con Canadá, algunos jugadores aparecieron para contar algunos detalles de lo que pidió Néstor Lorenzo y darle un vistazo a la llegada de jugadores nuevos.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia
Selección Colombia vs Canadá - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad