¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia, tras empatar 0-0 con Canadá?

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia, tras empatar 0-0 con Canadá?

Antes de que finalice el 2025 y pensando en ultimar detalles para el Mundial 2026, que es el principal objetivo, la Selección Colombia afrontará un nuevo reto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2025
Juan Camilo Portilla y Jaminton Campaz, de la Selección Colombia, en el partido contra Canadá
Juan Camilo Portilla y Jaminton Campaz, de la Selección Colombia, en el partido contra Canadá
AFP

