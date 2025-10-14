A Néstor Lorenzo le preguntaron si James Rodríguez salió molesto, tras Colombia 0-0 Canadá

La Selección Colombia empató 0-0 con Canadá en el segundo partido preparatorio del mes de octubre, por lo que terminó invicta en esta fecha FIFA. Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa y allí dio un análisis del compromiso, pero hubo una pregunta que le causó sorpresa y era relacionada a James Rodríguez.

Al entrenador de la 'tricolor' le consultaron si el '10' y el capitán salió enojado, ya que se vio molesto tras el pitazo final en el estadio Red Bull Arena, en el que jugó todo el segundo tiempo, ya que había comenzado como suplente.

"No, no hablé con él. Él siempre quiere ganar no sé si será por eso", fue la respuesta de Néstor Lorenzo sobre James Rodríguez, de quien reiteró que es su forma de ser al no conseguir el triunfo frente a Canadá.



Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo tras Colombia 0-0 Canadá:

*La Selección Colombia y su evolución

"Cada que nos juntamos sentimos que crecemos, que sacamos conclusiones importantes, no es fácil poner dos o tres jugadores y que la rompan, generamos contexto favorable pero siempre la sociedades necesitan tiempo de conocimiento y de práctica".

*Análisis del empate

"Hoy había planificado muchos cambios de antemano, no nos favoreció en el sentido de la cabeza del jugador. 'Lucho' sabia que iba a salir, James que iba a entrar, Yaser también, el hecho de haberlo planificado no nos ayudó en el sentido de la concentración total que merece un partido, la entrega total. Pero bueno, la conclusión la vamos a ir sacando, tengo una sensación pero quiero ver mejor las acciones de cada uno, costo armar las asociaciones, típico de un equipo que se retoca de un partido al otro".

Selección Colombia vs Canadá - Foto: AFP

*No cambió el sistema del equipo

"Son fiables porque trato de armar un contexto similar, si juega 'Juanfer' que esté 'Lucho' Díaz, que tenga un 9, que tenga una disposición parecida a cuando está James, variamos sin desequilibrar la formación inicial. Tenemos dos equipos de categoría, podemos contar con dos equipos para competir en buen nivel. El juego se resintió, la cancha rapidísima, ellos presionaban bien, nos hacían falta y cortaban circuitos, el primer tiempo fue accidentado, y no encontramos. Yo veía dentro de la cancha que si dábamos 3 o 4 pases llegaríamos mano a mano y eso pasó en el segundo tiempo cuando entro james".

*Canadá, un rival duro

"Había que romper esa primera presión para ponerse de frente de mitad de cancha en adelante y ejercer el juego que nos favorece, cuando salimos bien nos hacían falta, nos pasó mucho, pero sirve para sacar conclusiones. Lo importante es que el equipo no sufrió situaciones claras de gol en contra, las más claras las tuvimos nosotros".