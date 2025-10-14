Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A Néstor Lorenzo le preguntaron si James Rodríguez salió molesto, tras Colombia 0-0 Canadá

A Néstor Lorenzo le preguntaron si James Rodríguez salió molesto, tras Colombia 0-0 Canadá

En la rueda de prensa luego del empate en el Red Bull Arena, le consultaron al DT de la Selección Colombia sobre si el '10' y capitán estaba molesto al finalizar el partido preparatorio.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Néstor Lorenzo James Rodríguez
Néstor Lorenzo James Rodríguez con Selección Colombia - Fotos:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad