"La clave de la Selección Colombia Sub-20 para vencer a Argentina será su velocidad en ataque"

Este miércoles, la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a Argentina en las semifinales del Mundial de Chile 2025 con el único objetivo de clasificar por primera vez a la final de este torneo. El encuentro no será nada fácil y los 'pupilos' de César Torres deberán dejarlo todo en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago.

Hasta la fecha, la mejor de presentación de la 'tricolor' en una Copa del Mundo de esta categoría fue en Emiratos Árabes 2003 cuando lograron el tercer puesto. Por eso, en Gol Caracol hablamos con Erwin Carrillo, una de las figuras de ese combinado, quien además anotó el primer gol en la victoria 2-1 sobre Argentina que les dio esa histórica medalla de bronce.

Carrillo le puso la lupa a Argentina, escogió las mejores fichas del combinado colombiano y dejó en claro cómo suplir la ausencia de Neyser Villarreal.

Erwin Carrillo anotó gol en la victoria 2-1 de Colombia sobre Argentina, en el partido por el tercer puesto en el Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes 2003. NASSER YOUNES/AFP

¿Cómo le ha parecido el nivel de esta Selección Colombia Sub-20?

“La Selección ha venido mostrando cosas interesantes, de menos a más y el resultado lo hemos visto todos, porque ha venido haciendo las cosas bien y eso la ha traído hasta la semifinal del torneo, igualando así lo que nosotros pudimos lograr en ese Mundial de Emiratos en el año 2003. Confiando en que estos muchachos puedan pasar a la final, que es lo que todos queremos y ver a una Selección Colombia enfrentando una final de un Mundial de la categoría. Ojalá que a estos muchachos las cosas se les den se viene un gran rival como es Argentina, que es uno de los favoritos. Nosotros en el Mundial tuvimos la oportunidad de enfrentarlos ya en el partido por el tercer y cuarto puesto, donde salimos favorecidos y pudimos lograr ese tercer lugar.”



Neyser Villarreal no podrá jugar contra Argentina por acumulación de amarilla, ¿cómo suplir su ausencia?

“Sí, desafortunadamente no podrá estar Neyser, que es el que viene marcando goles. Uno como delantero, cuando empieza a marcar goles, eso es significativo, te llena de mucha más confianza. De verdad que ahora que no va a estar, de pronto se sienta un poco la ausencia, porque sabemos la diferencia que él marca ahí. Pero creo que los muchachos que están esperando la oportunidad, por algo están en la Selección. Hemos visto las condiciones de Emilio Aristizábal en el fútbol colombiano y sabemos que es un delantero que también puede aportar. Lo importante acá es que el que esté, lo haga lo más concentrado y fino posible. En estos partidos uno como delantero, debe tener la cabeza fría, los ojos bien puestos en el partido y no desenfocarse, porque la presión es grande: es todo un país detrás. Lo importante es que ellos estén tranquilos, porque en esta instancia las oportunidades son muy pocas y hay que aprovecharlas al máximo".

¿Qué jugadores de la Selección Colombia Sub-20 lo han sorprendido?

“El trabajo de Óscar Perea. Es un extremo que ha hecho un gran Mundial. Es un jugador con mucha habilidad, con mucho regate y también el arquero Jordan García que ha mostrado mucha seguridad. Estos dos han sido piezas fundamentales dentro de la alineación del profe".

La clave para ganarle a Argentina

“Yo creo que esta Selección tiene un gran potencial en la parte de arriba, y es saber explotar eso. Eso va a ser importante. Tuve la oportunidad de ver un partido de Argentina y los jugadores que tienen atrás no son muy veloces, y nosotros tenemos que aprovechar eso que tenemos en ataque. Hay que cuidar la parte medular y la defensa, porque ellos siempre muestran su garra: no dan el partido por perdido hasta que el árbitro pita. A veces, el juego con ellos se vuelve de choque, porque eso los caracteriza. No son mucho de tener la pelota, pero nosotros sí debemos jugar a lo que sabemos. Esta Selección cuando tiene la pelota al pie y sabe jugar a los espacios en la parte de arriba, donde tenemos jugadores con potencia, si aprovechamos eso, les vamos a hacer daño".