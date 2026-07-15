El golazo de tiro libre de Tomás Ángel con el América de Cali, en partido contra Houston Dynamo

América de Cali cayó 2-1 en su visita al Houston Dynamo, este miércoles, en un partido de pretemporada disputado en Estados Unidos, a pocos días del inicio de la Liga BetPlay 2026-II, pero Tomás Ángel se llevó las miradas por un golazo.

Cuando los norteamericanos ya iban ganando 1-0, y antes de terminar la primera parte del compromiso, hubo un tiro libre para los vallecaucanos, y ahí fue cuando el joven atacante sorprendió pidiendo la pelota y ejecutar.

Tomás Ángel disparó con potencia y al segundo palo, sorprendiendo al arquero del Houston Dynamo, y hasta dejando atónitos a sus propios compañeros por semejante ejecución de pelota quieta.

Así fue el golazo de Tomás Ángel en América vs Houston Dynamo:

⚽🔥¡Qué señor golazo de Tomás Ángel! Con esta joya de gol América sobre el final del primer tiempo empata el juego ante Houston Dynamo.



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