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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El golazo de tiro libre de Tomás Ángel con el América de Cali, en partido contra Houston Dynamo

El golazo de tiro libre de Tomás Ángel con el América de Cali, en partido contra Houston Dynamo

A pesar de la derrota del América en territorio estadounidense, este miércoles, el delantero Tomás Ángel se reportó con una joya de golazo para el equipo vallecaucano, en este duelo de fogueo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Tomás Ángel América de Cali
Tomás Ángel celebra gol con América de Cali
América Oficial

América de Cali cayó 2-1 en su visita al Houston Dynamo, este miércoles, en un partido de pretemporada disputado en Estados Unidos, a pocos días del inicio de la Liga BetPlay 2026-II, pero Tomás Ángel se llevó las miradas por un golazo.

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Cuando los norteamericanos ya iban ganando 1-0, y antes de terminar la primera parte del compromiso, hubo un tiro libre para los vallecaucanos, y ahí fue cuando el joven atacante sorprendió pidiendo la pelota y ejecutar.

Tomás Ángel disparó con potencia y al segundo palo, sorprendiendo al arquero del Houston Dynamo, y hasta dejando atónitos a sus propios compañeros por semejante ejecución de pelota quieta.

Así fue el golazo de Tomás Ángel en América vs Houston Dynamo:

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