Lionel Messi, sincero tras pasar a la final; "nunca deja de ser especial jugar contra Inglaterra"

Lionel Messi aseguró que los partidos entre Argentina e Inglaterra siempre son especiales, después de imponerse por 1 a 2 en las semifinales del Mundial este miércoles y sellar el billete a su segunda final consecutiva.

"Impresionante, hoy fue un día increíble. Si bien, como decíamos antes del partido, era un partido de fútbol, nunca deja de ser especial jugarlo contra Inglaterra, con lo que eso significa y más una semifinal del mundo", dijo Messi en declaraciones a la FIFA tras ser nombrado mejor jugador del encuentro.

"Queríamos darle esta alegría a la gente y meternos en la final del mundo", agregó el delantero, artífice de las asistencias de los dos goles argentinos.

Será la segunda final seguida para Argentina después de la ganada en Catar hace cuatro años, un hecho que Messi resaltó que habla del "carácter" del grupo.



"Es increíble todo lo que viene haciendo este grupo, y hoy (es) una muestra más de carácter, de querer, de unión, de fuerza, de fútbol; porque lo fuimos a buscar con juego también y con paciencia", subrayó.

Lionel Messi con la Selección de Argentina Fotografías de: AFP

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España será el último obstáculo de la 'Albiceleste' por el bicampeonato, un rival que Messi conoce bien, después de desarrollar gran parte de su carrera en el Barcelona.

"Es una selección enorme con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien. Es una filosofía de fútbol, ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores", expresó.

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Antes de definirlo como "un partido especial" que va a estar muy igualada.

Será la tercera final del Mundial para Messi, sumando la de 2014 que perdió contra Alemania en la prórroga, lo que le igualará con Cafú como los únicos jugadores en haber alcanzado esa cifra.