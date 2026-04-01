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Gol Caracol  / Lionel Messi y Cristiano Ronaldo lideran el listado de estrellas que juegan su último Mundial

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo lideran el listado de estrellas que juegan su último Mundial

En Gol Caracol repasamos los nombres de las figuras que afrontarán Estados Unidos-Canadá-México 2026 como su última Copa del Mundo. ¡Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se despiden!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en un partido preparatorio entre Argentina y Portugal
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en un partido preparatorio entre Argentina y Portugal
Getty Images

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