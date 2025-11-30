Quién es la árbitra de Colombia vs Argentina por los cuartos de final del Mundial femenino de futsal

La colegiada española Noelia Gutiérrez dirigirá este lunes el Argentina-Colombia, correspondiente a los cuartos de final del Mundial femenino de futsal que se disputa en Filipinas, y estará acompañada por la ucraniana Mariia Myslovska.

Será el tercer partido que Gutiérrez arbitre en esta cita mundialista; ya en la fase de grupos fue designada para dos compromisos: el Brasil-Irán (4-1) y el Tanzania-Nueva Zelanda (4-2), actuaciones que han reforzado la confianza del equipo arbitral internacional en su desempeño.

Natural de Toledo, Gutiérrez suma 11 años de experiencia en el arbitraje y es internacional desde 2024, un ascenso rápido impulsado por su rendimiento en competiciones de primer nivel.



En España ha dirigido encuentros de la Primera División Iberdrola de fútbol sala femenino, la Copa de la Reina y ha acumulado también presencia en encuentros de la Segunda División masculina.

Publicidad

En el ámbito internacional, participó en partidos de clasificación para el Mundial y en la fase disputada en Chequia, con designaciones como el Polonia-Estonia y el República Checa-Estonia, encuentros que consolidaron su proyección en el panorama europeo.



¿Cómo llegan Colombia y Argentina al partido?

Las selecciones de Argentina y Colombia buscan este lunes convertirse en la primera semifinalista del Mundial de fútbol sala femenino de Filipinas en un clásico sudamericano en el PhilSports de Manila (Filipinas) entre dos conjuntos que se conocen a la perfección y que llegan muy animados a este partido.

Selección Colombia femenina de Futsal FCF

Publicidad

El combinado albiceleste, entrenado por Sebastián Noruega, pretende seguir la línea de resultados de la primera fase en la que fue campeona invicta del grupo A al vencer a Marruecos (0-6), Polonia (3-2) y Filipinas (5-1).

Colombia, segunda del grupo B por detrás de España, con la que perdió por 5-1, llega animada con la clasificación a cuartos con la goleada a Tailandia por 4-1, en un encuentro en el que estuvo liderada por Merlín Salcedo, autora de dos goles.

La jugadora se mostró esperanzada en ofrecer una buena imagen ante Argentina y auguró un partido igualado: “Ganará el que menos se equivoque y el que más precisión tenga a la hora de aprovechar sus ocasiones a lo largo de los 40 minutos”, apuntó Salcedo.