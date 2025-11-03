Síguenos en::
Liverpool recibe al Real Madrid, por la Champions League, con tres ausencias claves por lesión

En el entrenamiento del Liverpool previo al juego de este martes contra el Real Madrid por la cuarta fecha de la Champions League, tres jugadores importantes no estuvieron ejercitándose.

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2025
Liverpool, en un partido de Champions League
Getty Images.

