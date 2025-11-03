A Jhon Durán y a Fenerbahçe no les creen pese a triunfo sobre Besiktas; "ningún salvador"

El Fenerbahçe recibió al Beşiktaş en la jornada 11 de la Superliga de Turquía. El equipo amarillo y azul, que perdía 2-0 en el Beşiktaş Park, protagonizó una remontada espectacular para ganar el partido 3-2. De esa manera sumó 25 puntos.

Los goles de la victoria fueron obra de İsmail Yüksek en el minuto 32, Marco Asensio en el minuto 45+3 y Jhon Duran en el minuto 83. Orkun Kökçü, del Beşiktaş, fue expulsado con tarjeta roja en el minuto 26.

Pese anotar el gol del triunfo, la prensa turca no tuvo piedad con Durán, a quién le siguen reprochando el tiempo de ausencia por las lesiones y apuntan a que todavía no es la figura determinante que esperaban.

“La presión, el control del balón y la excelente definición de Jhon Durán demuestran su calidad, pero no debe considerarse a Durán como el salvador del Fenerbahçe esta temporada; aún le queda mucho camino por recorrer", fueron las palabras del analista Suat Umurhan para la televisión de Turquía.

Suat Umurhan:



“Jhon Durán’ın baskısı, topu kontrolü ve çok güzel bir bitiriş yapması onun kalitesini gösteriyor ama Durán, Fenerbahçe’de sezonun kurtarıcı oyuncusu olarak görülmemeli, çok yolu var.”



pic.twitter.com/RA8BEylfJU https://t.co/5VBeuilroS — Fener Habers (@fener_habers) November 3, 2025

Publicidad

Así fue Besiktas vs. Fenerbahçe

El derbi entre Beşiktaş y Fenerbahçe tuvo un inicio vibrante. A los cinco minutos, Touré adelantó al Beşiktaş con un remate dentro del área tras un centro de Cerny. Poco después, en el minuto 22, Emirhan amplió la ventaja con un disparo raso luego de otra asistencia de Cerny. Sin embargo, el partido cambió cuando Orkun Kökçü fue expulsado en el minuto 26 tras una revisión del VAR, dejando al Beşiktaş con diez jugadores.

El Fenerbahçe aprovechó rápidamente la superioridad numérica. İsmail Yüksek descontó en el minuto 32 tras aprovechar un rebote dentro del área. En el tiempo añadido del primer tiempo, Nene desbordó por derecha y asistió a Marco Asensio, quien empató con un remate preciso para el 2-2.

Publicidad

En la segunda parte, el Fenerbahçe dominó las acciones y rozó el gol en varias ocasiones. Finalmente, en el minuto 83, el colombiano Jhon Duran interceptó un mal despeje de Emirhan Topçu y definió con potencia ante Ersin Destanoğlu, sellando el 3-2 definitivo.