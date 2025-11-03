Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jhon Durán y a Fenerbahçe no les creen pese a triunfo sobre Besiktas; "ningún salvador"

A Jhon Durán y a Fenerbahçe no les creen pese a triunfo sobre Besiktas; "ningún salvador"

El colombiano Jhon Durán le dio la victoria al Fenerbahçe sobre el Besiktas, pero las críticas sobre su rendimiento no desaparecen del todo en la prensa de Turquía.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Durán festejando su gol contra Besiktas.
Jhon Durán festejando su gol contra Besiktas.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad