Figura de Liverpool estalla contra Wayne Rooney: "Es una leyenda, pero son críticas perezosas"

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, respondió a Wayne Rooney tras las declaraciones del exfutbolista inglés, quien había achacado la mala racha de los 'reds', que venían de perder cuatro partidos consecutivos de Premier y seis de los últimos siete partidos antes de ganar al Aston Villa, a una "falta de liderazgo" por parte del holandés y de Mohamed Salah.

"Solo puedo decir cosas positivas de él, es una leyenda del fútbol, pero esos comentarios son críticas perezosas”, afirmó Van Dijk tras el encuentro ante el Aston Villa de Unai Emery.

Virgil Van Dijk con el Liverpool - Foto: OLI SCARFF/AFP

"Es fácil culpar a los jugadores, pero todos intentamos ayudarnos para salir de esto. El año pasado, cuando las cosas iban bien, no se decía nada. Es lo que hay. Ellos [los analistas] tienen su trabajo y deben opinar. No me lo tomo como algo personal", añadió el defensor.

Rooney, que actualmente ejerce como comentarista, matizó después en su pódcast que mantiene sus palabras aunque destacó la trayectoria del neerlandés: "Tengo todo el respeto del mundo por Virgil, ha sido uno de los mejores defensores del mundo en los últimos cinco años. Pero creo que no ha estado al nivel habitual esta temporada y me mantengo en lo dicho".

El Liverpool es tercero en la Premier League a siete puntos del líder Arsenal, y afronta una semana clave con el duelo ante el Real Madrid en la Liga de Campeones el martes y la visita al Manchester City el domingo.

Van Dijk también respaldó al técnico Arne Slot, que ha recibido críticas tras los últimos resultados: "He escuchado los rumores, pero este no es un club que tome decisiones precipitadas. Todos sentimos que podemos salir adelante si seguimos creyendo, con humildad y trabajo".