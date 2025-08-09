Publicidad

Liverpool se 'pegó' tremenda desarmada; antes fue Luis Díaz y ahora dijo adiós nueva figura

Liverpool se 'pegó' tremenda desarmada; antes fue Luis Díaz y ahora dijo adiós nueva figura

El cuadro 'red' pasa por uno de los mercados más fructíferos en cuestión de dinero, pues ahora vendió a gran figura, por la que recibió importante millonada desde Arabia.

Darwin Núñez se va de Liverpool, tras varias temporadas en Anfield.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 09, 2025 03:57 p. m.
Editado por: Gol Caracol