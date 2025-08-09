Publicidad

Johan Mojica y Mallorca andan finos en la pretemporada: triunfo 2-0 sobre Hamburgo

Johan Mojica y Mallorca andan finos en la pretemporada: triunfo 2-0 sobre Hamburgo

Este sábado, Mallorca y Hamburgo se enfrentaron en la edición 47° del 47 Trofeu Ciutat de Palma. El ganador fue el conjunto 'bermellón' que tuvo al colombiano Johan Mojica desde el pitazo inicial.