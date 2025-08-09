Johan Mojica y Mallorca andan finos en la pretemporada: triunfo 2-0 sobre Hamburgo

El Mallorca, con Johan Mojica como titular, venció al Hamburgo SV en el 47 Trofeu Ciutat de Palma (2-0) con los goles de Asano y Muheim en propia puerta para calmar las aguas antes de arrancar la liga con una gran actuación en su reencuentro con la afición.

Los primeros minutos mostraron las intenciones de un Mallorca atrevido y vistoso, pero que perdió a Samú Costa por una lesión en su rodilla izquierda mientras realizaba una entrada para robar el balón.

No todo iba a ser negativo, puesto que a los pocos minutos una gran combinación llevó a los bermellones a ponerse por delante en el marcador. Pablo Torre abrió el balón a la banda derecha, desde donde centró Mateu Jaume para que Muriqi peinara a Asano y este rematara a placer.

El equipo siguió insistiendo con el balón, mostrando signos positivos de lo que puede generar la dupla formada por Darder y Pablo Torre en el centro del campo acompañados de un Manu Morlanes que se encargaba de realizar el trabajo sucio.

Pudo empatar el Hamburgo a la media hora de encuentro, pero Leo Román hizo de las suyas con una doble parada de mucho mérito dentro del área que mantuvo la portería a cero al descanso.

El choque siguió la misma línea tras el paso por vestuarios, y en una gran jugada del Mallorca acompañó la fortuna para que Muheim, el lateral del cuadro germano, intentara ceder con la cabeza el balón a su guardameta pero lo introdujera en su portería y sumara el segundo de los locales.

Tuvo que volver a aparecer Román con una parada salvadora a un remate a bocajarro de Königsdörffer dentro del área pequeña, demostrando sus cualidades y justificando su renovación de este verano, con la que se consolida como el portero titular del Mallorca.

El partido acabó sin grandes ocasiones para ningún equipo y con la expulsión del defensa visitante Torunarigha por una entrada a destiempo en el tramo final, dando alas y un atisbo de esperanza a su afición antes de recibir al Barcelona en el estreno liguero.