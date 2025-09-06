Lo que causa Cristiano Ronaldo; niño salió a la cancha con él y lloró de la emoción

Portugal visitó este sábado a Armenia por las Eliminatorias europeas para el Mundial de 2026, con Cristiano Ronaldo en cancha y siendo el líder de los lusos en este importante partido pensando en el certamen orbital del próximo año.

La presencia del ‘bicho’ ha generado locura en dicho país, y aunque en la noche de viernes se viralizó una imagen en la que empujaba a un seguidor que le pidió una foto, ahora fue noticia por su buena actitud con un niño que se emocionó al conocerlo.

Cristiano Ronaldo salió con un pequeño armenio a los actos protocolarios de Portugal vs Armenia, y en cámara quedó registrado como entre lágrimas y felicidad cruzaron algunas palabras y el luso le dio un pequeño cariño, le sonrió y le dio tranquilidad.