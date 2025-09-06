Publicidad

Gol Caracol  / Vea el gol de Cristiano Ronaldo con Portugal frente a Armenia por Eliminatoria

Vea el gol de Cristiano Ronaldo con Portugal frente a Armenia por Eliminatoria

El ‘Bicho’ dejó su sello en el triunfo de su selección, que busca la clasificación a la Copa del Mundo de 2026, la que sería su sexta participación mundialista.

Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, celebra su título de la Liga de Naciones
Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, celebra su título de la Liga de Naciones
AFP
Por: Javier García
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 11:36 a. m.