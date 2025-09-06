Vea el gol de Cristiano Ronaldo con Portugal frente a Armenia por Eliminatoria

Por la primera fecha del grupo F de las Eliminatorias de la UEFA, Portugal visitó a Armenia, con Cristiano Ronaldo como titular en su objetivo de clasificar a su sexta Copa del Mundo.

A los 10 minutos, João Félix abrió el marcador para los lusos con un remate de cabeza, mientras que el ‘Bicho’ amplió la ventaja con una definición de pierna derecha tras un centro de Pedro Neto. Con este tanto, Cristiano Ronaldo llegó a 941 goles en su carrera y se acerca cada vez más al histórico objetivo de alcanzar las 1.000 anotaciones como profesional.



Así fue el gol de Cristiano Ronaldo frente a Armenia