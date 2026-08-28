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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz arrancó la campaña en Bundesliga con gol y con ritmo; Bayern Múnich goleó 5-1 a Stuttgart

Luis Díaz arrancó la campaña en Bundesliga con gol y con ritmo; Bayern Múnich goleó 5-1 a Stuttgart

El guajiro cerró el triunfo del Bayern Múnich este viernes frente al Stuttgart, en partido válido por la primera jornada de la Bundesliga. Aunque hay que indicar que Luis Díaz falló otros dos opciones de gol.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Luis Díaz
Celebración de Luis Díaz en el quinto y definitivo gol del Bayern Múnich sobre Sttutgart
AFP

Luis Díaz y Bayern Múnich comenzaron con pie derecho en la Bundesliga 2026/2027. Por el lado del guajiro inició la nueva campaña del máximo torneo en Alemania con gol, mismo que que cerró la cuenta para la goleada del 'grande de Baviera', este viernes sobre el Stuttgart. La anotación sirvió para que el número '14', de cierta forma, olvidara y ajustara cuentas de las dos opciones falladas en el juego.

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Los dirigidos por Vincent Kompany derrotaron 5-1 a su adversario, en un compromiso en que se disputó en un Allianz Arena abarrotado, y que tuvo al exLiverpool todo el partido.

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Hay que precisar que el tanto del 'crack' de la Selección Colombia fue en el tiempo de adición del segundo tiempo en el mítico escenario del balompié alemán. El oriundo de Barrancas recibió un pase en profundidad, encaró al arquero del Stuttgart, y ante su salida, definió con pierna derecha para poner a celebrar a los hinchas 'bávaros' en las tribunas.

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga.
Luis Díaz en Bayern Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga.
Fotografía de: AFP

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Más detalles del desempeño de Luis Díaz

Pese a la anotación, el 'crack' del Bayern dilapidó dos claras opciones de gol, siendo una en cada tiempo. La primera de ellas se presentó al minuto 25 tras un pase fantástico y entrelíneas de Harry Kane. No obstante, el extremo de nuestro país, al quedar mano a mano con Fabian Bredlow, golero del Stuttgart, definió muy al cuerpo; en las gradas los fanáticos 'bávaros' ya cantaban la anotación.

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Y la segunda fue al 84'. 'Lucho' no pudo aprovechar un envío de Manuel Neuer, y tras un pase de Ismael Saibari, la pelota le quedó 'servida' al 'cafetero'. Díaz le ganó en velocidad a los zagueros rivales, y con el arco disponible, ya que Bredlow salió de su posición, definió 'englobado', pero muy desviado. ¡Fue de no creer!

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Finalmente, en el tiempo de adición del complemento pudo redimirse. En la tercera que tuvo en el juego, sí logró inflar las redes.

Los otros goles del Bayern fueron anotados por Dayot Upamecano, Michael Olise, Josha Vagnoman, en contra, y de Aleksandar Pavlović.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Después de la goleada de este viernes del equipo de Vincent Kompany, ahora deberá comenzar a pensar en el próximo duelo de la Bundesliga que será contra VfL Osnabrück, del próximo miércoles 2 de septiembre, a la 1:45 de la tarde (hora de nuestro país).

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