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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich en inicio de la Bundesliga; se lo marcó al Stuttgart

Vea acá el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich en inicio de la Bundesliga; se lo marcó al Stuttgart

Luis Díaz anotó lo que fue el 5-1 del Bayern Múnich sobre el Stuttgart, en partido de la primera jornada de la Bundesliga que se llevó a cabo en el Allianz Arena.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
Acción de juego entre Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
Fotografía de: AFP

Luis Díaz cerró la goleada 5-1 del Bayern Múnich en el inicio de la Bundesliga 2026/2027. Después de fallar dos opciones de gol, el guajiro se redimió e infló las redes. ¡La tercera fue la vencida!

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La anotación del número '14' del 'grande de Baviera' fue en la adición del segundo tiempo en el Allianz Arena. El colombiano recibió un pase en profundidad, encaró al arquero del Stuttgart, y ante su salida, definió con la derecha para sellar el 5-1.

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