¡De no creer! El tanto que erró Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Stuttgart; no había arquero

Luis Díaz dijo 'presente' en el 5-1 final del Bayern Múnich sobre Stuttgart, en partido que marcó el debut de los 'bávaros' en la Bundesliga 2026/2027. Pero pese a esto, el oriundo de Barrancas erró una opción clara de gol en la segunda parte; misma en la que tuvo portería vacía.
'Lucho' no pudo aprovechar un envío de Manuel Neuer, y tras una asistencia de Ismael Saibari, la pelota le quedó 'servida' al 'cafetero'. Díaz ganó en velocidad a los zagueros rivales, y con el arco disponible, debido a que Bredlow salió de su posición, definió 'englobado', pero desviado. ¡Fue una acción de no creer!
Así fue la jugada que erró Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Stuttgart por la Bundesliga:
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¡¡SIN ARQUERO, LUCHO DÍAZ NO PUDO CONVERTIR EL 5-1 DEL BAYERN MUNICH ANTE STUTTGART!! El Guajiro aprovechó una asistencia de NEUER y gambeteó para quedar de cara al gol, pero no le pudo acertar al arco.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2026
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