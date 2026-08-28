¡De no creer! El tanto que erró Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Stuttgart; no había arquero

Luis Díaz dijo 'presente' en el 5-1 final del Bayern Múnich sobre Stuttgart, en partido que marcó el debut de los 'bávaros' en la Bundesliga 2026/2027. Pero pese a esto, el oriundo de Barrancas erró una opción clara de gol en la segunda parte; misma en la que tuvo portería vacía.

'Lucho' no pudo aprovechar un envío de Manuel Neuer, y tras una asistencia de Ismael Saibari, la pelota le quedó 'servida' al 'cafetero'. Díaz ganó en velocidad a los zagueros rivales, y con el arco disponible, debido a que Bredlow salió de su posición, definió 'englobado', pero desviado. ¡Fue una acción de no creer!

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga Fotografía de: AFP

Así fue la jugada que erró Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Stuttgart por la Bundesliga:

Publicidad

¡¡SIN ARQUERO, LUCHO DÍAZ NO PUDO CONVERTIR EL 5-1 DEL BAYERN MUNICH ANTE STUTTGART!! El Guajiro aprovechó una asistencia de NEUER y gambeteó para quedar de cara al gol, pero no le pudo acertar al arco.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7uceEIbKxe — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2026