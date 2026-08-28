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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¡De no creer! El tanto que erró Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Stuttgart; no había arquero

¡De no creer! El tanto que erró Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Stuttgart; no había arquero

Luis Díaz tenía toda la portería a su disposición, pero a la hora de definir, lo hizo muy mal. ¡Así fue la jugada en el partido que Bayern Múnich le ganó 5-1 al Stuttgart!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
Acción de juego entre Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
Fotografía de: AFP

Luis Díaz dijo 'presente' en el 5-1 final del Bayern Múnich sobre Stuttgart, en partido que marcó el debut de los 'bávaros' en la Bundesliga 2026/2027. Pero pese a esto, el oriundo de Barrancas erró una opción clara de gol en la segunda parte; misma en la que tuvo portería vacía.

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'Lucho' no pudo aprovechar un envío de Manuel Neuer, y tras una asistencia de Ismael Saibari, la pelota le quedó 'servida' al 'cafetero'. Díaz ganó en velocidad a los zagueros rivales, y con el arco disponible, debido a que Bredlow salió de su posición, definió 'englobado', pero desviado. ¡Fue una acción de no creer!

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga .
Luis Díaz en Bayern Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
Fotografía de: AFP

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Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
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Así fue la jugada que erró Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Stuttgart por la Bundesliga:

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