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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Por qué Daniel Muñoz no jugó en Crystal Palace 1-4 Manchester City?; puerta de salida, activada

¿Por qué Daniel Muñoz no jugó en Crystal Palace 1-4 Manchester City?; puerta de salida, activada

El lateral derecho colombiano, Daniel Muñoz, estuvo convocado pero no fue tenido en cuenta este viernes en el partido de Premier League. Los rumores crecen aún más.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano del Crystal Palace, anotó por la semifinal de vuelta de la Conference League
Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano del Crystal Palace, anotó por la semifinal de vuelta de la Conference League
Getty Images

Rayan Cherki demostró una vez más que es el jugador más creativo de este Manchester City. El francés, con libertad en la media punta, marcó dos grandes goles, uno de regateador hasta la cocina y otro con un disparo desde fuera del área para doblegar por 1-4 al Crystal Palace, que además fue la primera víctima de Erling Haaland esta temporada. Los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, fueron suplentes.

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El noruego, que no había visto puerta en los dos primeros partidos, abrió el marcador en el minuto 17 al rematar de cabeza un envío de Antoine Semenyo. Haaland, ya sin su característico pelo largo, elevó con su remate de cabeza la pelota por encima de Dean Henderson en un bello tanto.

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¿Por qué no jugó Daniel Muñoz contra Manchester City?

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El antioqueño, aunque fue tenido en cuenta en la convocatoria y estuvo en el banquillo de suplentes, no tuvo minutos, algo que sorprendió al ser el titular en su posición. Desde hace varios días se viene hablando de una salida.

Muñoz ha sonado para el Everton, el Chelsea, el Tottenham, entre otros, pero el club que pagaría por él sería el Nottingham Forest, también de la Premier League, todo por pedido de Oliver Glasner, quien ya lo dirigió en Crystal Palace.

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Según la prensa británica en las próximas horas el doble campeón de Champions League pagaría para el traspaso del lateral derecho, quien tendría un nuevo aire en su carrera en Europa.

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-Así ganó el Manchester City al Crystal Palace-

Es la primera vez que el City de Enzo Maresca se pone por delante en un partido después de perder la Community Shield contra el Arsenal y de remontar al Bournemouth en Premier. Para Haaland, que estrena su cuenta goleadora este curso, este tanto convierte Selhurst Park en su estadio favorito en Inglaterra solo por detrás del Etihad Stadium. En la casa del Palace ha marcado ya seis tantos.

Pese a que los 'Sky Blues' pudieron haber sentenciado en la primera mitad, el Palace gozó de alguna buena ocasión para empatar, sobre todo una de cabeza de Tyrick Mitchell, pero el partido se marchó con el 0-1 al descanso.

Sin cambios para la segunda mitad, Cherki sacó la varita. Con mucha libertad en la posición del '10', el francés regateó a tres jugadores con la pelota pegada al pie y sorprendió a todos al tocarla lo justo con la puntera para superar a Henderson. Golazo para Cherki, que lo celebró desafiante frente a la grada de los 'Eagles'.

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El 0-2 parecía matar el duelo, pero nada más sacar de campo, Elliot Anderson, del que se burlaba la afición local con sus cánticos, comparándole con Adam Wharton, cometió una falta a unos metros de la frontal y Yeremy Pino se encargó de ejecutarla.

Erling Haaland Manchester City
Erling Haaland celebra su triplete contra Liverpool - Foto:
AFP

El disparo del español, directo a una escuadra, tocó en la madera, rebotó en una mano de Donnarumma y entró en la portería. Oficialmente, tanto en propia puerta del italiano. Extraoficialmente, golazo de Pino.

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Pero el intento de remontada del Palace se cercenó ahí. Tres minutos después de la falta de Pino, Cherki volvió a destaparse con un disparo desde la frontal que tocó lo justo en Chris Richards para cambiarle la trayectoria a Henderson.

Partido visto para sentencia y que permitió varios estrenos. En el Palace, el de Oscar Mingueza y en el City, el de Ayyoub Bouaddi, fichado del Lille a cambio de 96 millones este verano.

En los últimos instantes, Haaland aprovechó una asistencia de Phil Foden para firmar su primer doblete del curso. Los de Maresca suman dos triunfos en dos partidos y se colocan líderes provisionales de la tabla, a la espera del resto de resultados, mientras que el Palace es colista con cero puntos en dos jornadas y seis goles encajados.

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