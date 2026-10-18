Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Los que más se quejan son los que menos se tienen que quejar: Real Madrid, Barcelona y Atlético"

"Los que más se quejan son los que menos se tienen que quejar: Real Madrid, Barcelona y Atlético"

Lo ocurrido en el partido entre Real Madrid y Sevilla, por la fecha 9 de La Liga de España, generó que desde el conjunto andaluz alcen la voz y hablen sin filtro.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2026
Comparta en:
Sevilla perdió 4-1 contra Real Madrid y hubo quejas contra el arbitraje
Sevilla perdió 4-1 contra Real Madrid y hubo quejas contra el arbitraje
AFP

La victoria 4-1 de Real Madrid sobre Sevilla dejó una de las polémicas más grandes en lo que va de la temporada de La Liga de España. Arda Guler agredió a Peque, sin balón, y no se sancionó nada. A pesar de que el árbitro le estaba dando la espalda a la acción, desde el VAR tampoco llamaron. Por eso, el entrenador, Luis García Plaza, no ocultó su molestia y arremetió contra la terna arbitral y el 'merengue'.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El estratega lanzó una crítica a las protestas arbitrales de los tres grandes clubes del fútbol español, a los que acusó de quejarse más que el resto pese a considerar que tienen menos motivos para hacerlo.

Publicidad

Últimas noticias

Mariana Zamorano celebra su gol con Santa Fe contra Cali en la Liga femenina
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Libertadores femenina, tras Colo Colo 1-2 Santa Fe

Independiente Santa Fe venció a Colo Colo, por la fecha 2 de la Copa Libertadores femenina 2026
Gol Caracol

Santa Fe remontó, con gol al final, y venció 2-1 a Colo Colo en Copa Libertadores femenina

"Los que más se quejan son los que menos se tienen que quejar: Madrid, Barcelona y Atlético. Hoy comentamos una jugada, ayer en el Betis comentaron otras. He deseado suerte al árbitro y hemos hablado normal, pero los que más se quejan, y hablo de los tres, son los que menos se tienen que quejar. Llevo mucho tiempo en esto. Entre ellos no lo sé, pero con el resto, madre mía...", apostilló.

Publicidad

Sobre el desarrollo del encuentro, reconoció la superioridad del Real Madrid y admitió que su equipo cometió errores que facilitaron la goleada, aunque volvió a insistir en que la expulsión de Güler podría haber cambiado el escenario.

"Once contra once hay cosas que tengo que sacar y tenemos que hacer más cosas. Hemos llegado bien y hemos marcado un gol. Nos hemos descompuesto con ese gol y con la jugada. Los jugadores estaban jorobados. La han visto bien ahora en las imágenes y estaban indignados", explicó.

Polémica y críticas desde Sevilla contra el arbitraje del partido con Real Madrid
Polémica y críticas desde Sevilla contra el arbitraje del partido con Real Madrid
AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Es un 4-1 donde teníamos que hacer las cosas mejor. Quizá podía haber sido más abultado el resultado general, un 5-2 o un 6-3, pero hay un partido que no sé lo que pasaría y que no nos han dejado jugar. No digo que ganemos contra diez, pero no nos han dejado jugar ese partido", reiteró.

Publicidad

Por último, preguntado por la lucha por el título, aseguró que no ve al Real Madrid ni al Atlético de Madrid en una situación tan negativa como apuntan algunas críticas y destacó el pleno de victorias del Barcelona.

"No veo al Madrid tan mal, ni al Atlético. Lo que pasa es que el otro va con el cien por cien de puntos. Si el Barcelona gana todo va a ser difícil, pero veo a los dos bien y creo que va a ser un partido bonito", concluyó.

Real Madrid se impuso al Sevilla en partido por la Liga de España.
Gol Caracol

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga de España, tras Real Madrid 4-1 Sevilla

Real Madrid se impuso al Sevilla por la Liga de España.
Gol Caracol

Real Madrid golea 4-1 al Sevilla y recupera la confianza, antes del 'Clásico'

Yan Diomandé y un festejo de gol en Real Madrid vs. Sevilla por la Liga de España.
Gol Caracol

Yan Diomandé no se quedó por fuera de la fiesta: vea su gol con Real Madrid al Sevilla

Publicidad

Relacionados

Liga de España

Sevilla FC

Real Madrid

Barcelona FC

Atlético de Madrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad