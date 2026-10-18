"Los que más se quejan son los que menos se tienen que quejar: Real Madrid, Barcelona y Atlético"

La victoria 4-1 de Real Madrid sobre Sevilla dejó una de las polémicas más grandes en lo que va de la temporada de La Liga de España. Arda Guler agredió a Peque, sin balón, y no se sancionó nada. A pesar de que el árbitro le estaba dando la espalda a la acción, desde el VAR tampoco llamaron. Por eso, el entrenador, Luis García Plaza, no ocultó su molestia y arremetió contra la terna arbitral y el 'merengue'.

El estratega lanzó una crítica a las protestas arbitrales de los tres grandes clubes del fútbol español, a los que acusó de quejarse más que el resto pese a considerar que tienen menos motivos para hacerlo.

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"Los que más se quejan son los que menos se tienen que quejar: Madrid, Barcelona y Atlético. Hoy comentamos una jugada, ayer en el Betis comentaron otras. He deseado suerte al árbitro y hemos hablado normal, pero los que más se quejan, y hablo de los tres, son los que menos se tienen que quejar. Llevo mucho tiempo en esto. Entre ellos no lo sé, pero con el resto, madre mía...", apostilló.

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Sobre el desarrollo del encuentro, reconoció la superioridad del Real Madrid y admitió que su equipo cometió errores que facilitaron la goleada, aunque volvió a insistir en que la expulsión de Güler podría haber cambiado el escenario.



"Once contra once hay cosas que tengo que sacar y tenemos que hacer más cosas. Hemos llegado bien y hemos marcado un gol. Nos hemos descompuesto con ese gol y con la jugada. Los jugadores estaban jorobados. La han visto bien ahora en las imágenes y estaban indignados", explicó.

Polémica y críticas desde Sevilla contra el arbitraje del partido con Real Madrid AFP

"Es un 4-1 donde teníamos que hacer las cosas mejor. Quizá podía haber sido más abultado el resultado general, un 5-2 o un 6-3, pero hay un partido que no sé lo que pasaría y que no nos han dejado jugar. No digo que ganemos contra diez, pero no nos han dejado jugar ese partido", reiteró.

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Por último, preguntado por la lucha por el título, aseguró que no ve al Real Madrid ni al Atlético de Madrid en una situación tan negativa como apuntan algunas críticas y destacó el pleno de victorias del Barcelona.

"No veo al Madrid tan mal, ni al Atlético. Lo que pasa es que el otro va con el cien por cien de puntos. Si el Barcelona gana todo va a ser difícil, pero veo a los dos bien y creo que va a ser un partido bonito", concluyó.