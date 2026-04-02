Los tres salarios más altos del Real Madrid, liderados por Kylian Mbappé; hay nombre inesperado

En el Real Madrid están varias estrellas importantes del mundo del fútbol, y de esa misma manera sus salarios son altos para mantenerlos en la nómina, como en el caso de Kylian Mbappé, quien es una figura de talla internacional y para muchos el mejor jugador en la actualidad.

Por eso, en diario 'L' Equipe' decidió dar a conocer algunos de los salarios de varios clubes en Europa, y el cuadro 'merengue' no fue la excepción, evidenciando el top 3 de los futbolistas que más dinero reciben por parte del cuadro español.



Los 3 salarios más altos en el Real Madrid

En el diario 'Mundo Deportivo' escribieron de entrada que "Kylian Mbappé y Vinícius a la cabeza, que cobran 2,67 millones de euros brutos al mes cada uno aunque pronto el brasileño superará al galo", esto porque recientemente el sudamericano "firmó en 2023 una ampliación de contrato que estipulaba una subida anual de dos millones netos por temporada y, por tanto, a partir del curso que viene pasará de cobrar 16 millones al año a 18 millones".

Lo que causa curiosidad es el jugador que completa el podio de los 3 que más ganan en el Real Madrid, quien no es un habitual titular, pero de igual manera tiene un alto sueldo, aunque está cerca a terminar su contrato y no sería renovado.

Kylian Mbappé y Vinícius Junior. AFP.

"Así pues, lo que verdaderamente sorprende es el tercer peldaño. Y es que este pertenece a David Alaba, uno de los jugadores con menos presencia sobre el césped en las últimas temporadas pero que percibe mensualmente 1,8 millones de euros convirtiéndole en el tercer jugador mejor pagado de LaLiga", explicaron en el citado medio.



Para terminade, detallan que "el Real Madrid se ahorrará con la salida de David Alaba a partir del próximo verano una de las nóminas más altas de la plantilla y podrá emplearla en otro jugador que tenga más importancia de la que tiene el austriaco", dejando saber que podría darse una importante contratación cuando el austriaco salga del plantel.