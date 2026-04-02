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Gol Caracol  / Los tres salarios más altos del Real Madrid, liderados por Kylian Mbappé; hay nombre inesperado

Los tres salarios más altos del Real Madrid, liderados por Kylian Mbappé; hay nombre inesperado

En Europa se filtraron la millonada que ganan algunos de los futbolistas del Real Madrid, especialmente los que ocupan el podio de los mejores sueldos, siendo estrellas de los 'merengues'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Kylian Mbappé y Vinícius
Kylian Mbappé y Vinícius con Real Madrid - Foto:
AFP

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