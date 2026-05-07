Lucas González y lo que le pasó en Copa Libertadores; videos que sorprenden a más de uno

Deportes Tolima marcha líder de su grupo en la Copa Libertadores 2026, luego del favorable resultado 3-0 sobre Club Nacional, de Uruguay, en la noche del miércoles en el Manuel Murillo Toro. Los dirigidos por Lucas González mostraron buen fútbol, y sus hinchas salieron más que felices y dichosos.

Uno de los protagonistas, que fue ovacionado y elogiado precisamente por los fanáticos del 'vinotinto y oro', fue el técnico bogotano. Su nombre fue coreado y aplaudido finalizada la contienda de la cuarta jornada de la zona B del certamen continental. Esta muestra de cariño hacia González Vélez quedaron captadas en video y pronto se hicieron virales entre los internautas en las redes sociales.

El Manuel Murillo Toro ya corea el nombre de Lucas González. pic.twitter.com/9AxjXz0oaa — Dilan Orjuela (@DilanOrjuela5) May 7, 2026





La ovación del Murillo Toro a Lucas González después de la goleada del @cdtolima a @Nacional en Copa Libertadores.



El ‘Pijao’ es líder del grupo B con 7 puntos 🔥🇨🇴 pic.twitter.com/LFc2DRtuRC — @JuanCapera27 (@juancapera27) May 7, 2026