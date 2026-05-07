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Gol Caracol  / Lucas González y lo que le pasó en Copa Libertadores; videos que sorprenden a más de uno

Lucas González y lo que le pasó en Copa Libertadores; videos que sorprenden a más de uno

El Deportes Tolima venció a Club Nacional, de Uruguay, en la Copa Libertadores y los hinchas del Tolima tuvieron un enorme gesto hacia Lucas González. Todo quedó captado en video.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Lucas González, director técnico del Tolima.
Lucas González, director técnico del Tolima.
Foto: X del @cdtolima

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