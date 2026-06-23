"El fútbol premia al equipo que hace un poco más por el partido, y hoy ese equipo fuimos nosotros"

Tras la victoria y clasificación de la Selección Colombia a 16vos de final del Mundial 2026, fueron muchas las sensaciones positivas que dejó el partido frente a RD Congo y así lo hicieron saber los futbolistas de la 'tricolor'.

Uno de los puntos más altos del juego fue Dávinson Sánchez, el defensor se refirió al buen juego que hicieron junto a sus compañeros y se sintió orgulloso de como pudieron controlar a un difícil rival que venía de sacarle un punto bastante importante a Portugal en la ´primera fecha del Grupo K.

"Sabíamos que iba a ser un rival de transiciones. Defensivamente, para nosotros era importante estar atentos en las vigilancias y apoyar al equipo para reiniciar el ataque rápido. Salió como lo habíamos planeado. Tuvimos la fortuna de organizar situaciones y generar ocasiones. Al final, el fútbol suele premiar al equipo que hace un poco más por el partido, y hoy ese equipo fuimos nosotros", dijo de entrada el futbolista que milita en el Galatasaray de Turquía.

"Tenemos mucha calidad en ataque y generamos situaciones de peligro. En defensa controlamos bien a sus delanteros y buscamos reiniciar el ataque constantemente. Por más que un rival juegue con un bloque bajo, en algún momento se va a fisurar, y ahí estuvimos acertados. El portero rival hizo muchas atajadas, pero al final tuvimos la capacidad y también algo de fortuna para quedarnos con el partido", concluyó.



La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo AFP

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¿Cuando es el próximo partido de la Selección Colombia?

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo y ya clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, afrontará su tercer compromiso del torneo frente a Portugal, equipo liderado por Cristiano Ronaldo. El encuentro se disputará el próximo sábado 27 de junio en el estadio de Miami, Estados Unidos. La transmisión estará a cargo de Gol Caracol, DITU y la página web de Gol Caracol desde las 5:00 p.m. (hora de Colombia), mientras que el balón comenzará a rodar a las 6:00 p.m.

Mientras tanto, la 'tricolor' se mantiene en lo más alto de su grupo con puntaje perfecto. La 'sele' suma seis puntos tras dos victorias consecutivas y ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda. Portugal la sigue de cerca con cuatro unidades, luego de registrar un triunfo y un empate, mientras que RD Congo es tercera con tan solo un punto y Uzbekistán último sin ninguna unidad.