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Gol Caracol  / "El fútbol premia al equipo que hace un poco más por el partido, y hoy ese equipo fuimos nosotros"

"El fútbol premia al equipo que hace un poco más por el partido, y hoy ese equipo fuimos nosotros"

Tras la victoria de la Selección Colombia 1-0 frente a RD Congo, el defensor Dávinson Sánchez se refirió al compromiso y e mostró orgullo del trabajo que hizo junto a sus compañeros.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Dávinson Sánchez con la Selección Colombia
Dávinson Sánchez con la Selección Colombia
AFP

Tras la victoria y clasificación de la Selección Colombia a 16vos de final del Mundial 2026, fueron muchas las sensaciones positivas que dejó el partido frente a RD Congo y así lo hicieron saber los futbolistas de la 'tricolor'.

Uno de los puntos más altos del juego fue Dávinson Sánchez, el defensor se refirió al buen juego que hicieron junto a sus compañeros y se sintió orgulloso de como pudieron controlar a un difícil rival que venía de sacarle un punto bastante importante a Portugal en la ´primera fecha del Grupo K.

Daniel Muñoz con la Selección Colombia
Selección Colombia

La Selección Colombia recibió su premio, le ganó 1-0 a RD Congo y pasó a dieciseisavos del Mundial

Daniel Muñoz festejando anotación contra República del Congo, en el Mundial 2026.
Selección Colombia

Vea el gol de Daniel Muñoz, en la Selección Colombia vs. RD del Congo, por el Mundial 2026

"Sabíamos que iba a ser un rival de transiciones. Defensivamente, para nosotros era importante estar atentos en las vigilancias y apoyar al equipo para reiniciar el ataque rápido. Salió como lo habíamos planeado. Tuvimos la fortuna de organizar situaciones y generar ocasiones. Al final, el fútbol suele premiar al equipo que hace un poco más por el partido, y hoy ese equipo fuimos nosotros", dijo de entrada el futbolista que milita en el Galatasaray de Turquía.

"Tenemos mucha calidad en ataque y generamos situaciones de peligro. En defensa controlamos bien a sus delanteros y buscamos reiniciar el ataque constantemente. Por más que un rival juegue con un bloque bajo, en algún momento se va a fisurar, y ahí estuvimos acertados. El portero rival hizo muchas atajadas, pero al final tuvimos la capacidad y también algo de fortuna para quedarnos con el partido", concluyó.

La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo
La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo
AFP

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¿Cuando es el próximo partido de la Selección Colombia?

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo y ya clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, afrontará su tercer compromiso del torneo frente a Portugal, equipo liderado por Cristiano Ronaldo. El encuentro se disputará el próximo sábado 27 de junio en el estadio de Miami, Estados Unidos. La transmisión estará a cargo de Gol Caracol, DITU y la página web de Gol Caracol desde las 5:00 p.m. (hora de Colombia), mientras que el balón comenzará a rodar a las 6:00 p.m.

Mientras tanto, la 'tricolor' se mantiene en lo más alto de su grupo con puntaje perfecto. La 'sele' suma seis puntos tras dos victorias consecutivas y ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda. Portugal la sigue de cerca con cuatro unidades, luego de registrar un triunfo y un empate, mientras que RD Congo es tercera con tan solo un punto y Uzbekistán último sin ninguna unidad.

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A Daniel Muñoz le anularon el primer gol frente a República del Congo.
Selección Colombia

A Daniel Muñoz le anularon el gol en Selección Colombia vs. República del Congo, en el Mundial 2026

Luis Díaz en acción de duelo con la Selección Colombia, por el Mundial 2026.
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