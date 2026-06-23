Daniel Muñoz: "No porque yo haya hecho el gol soy la figura; aquí la figura somos todos"

Minutos después de haber vencido por la mínima diferencia a República del Congo, por el duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo K; Daniel Muñoz puso la cara ante los micrófonos, para hablar lo que fue su lúcida actuación, nuevo gol y clasificación de la Selección Colombia rumbo a las finales del Mundial 2026.

Y es que, como uno de las principales figuras en este equipo dirigido por Néstor Lorenzo, el lateral antioqueño enfatizó en la unidad del grupo y la ambición de todo el grupo: “Bueno, primeramente darle la gloria y honra a Dios, que nos da la oportunidad de disfrutar de esto; creo que el esfuerzo de todo el equipo y eso hay que valorarlo. Aquí nada es fácil, nadie le está regalando nada a nadie, creo que desde el primer momento salimos a comernos la cancha, tuvimos infinidad de opciones, pero al final el fútbol es esto”.

Sumado a eso, Muñoz también se refirió a lo que fueron las varias oportunidades de anotar, pero que al final la ‘tricolor’ no puedo concretar, siendo este ítem uno de los más importantes a fortalecer: “Tienes diez opciones y de esas tienes que marcar una, resguardarte para que te hagan gol y al final creo que era muy merecido quedarnos con los tres puntos”.

“Ante la pérdida sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos, teníamos que ir a comernos la presa; yo creo que fue así, desde el buen sentido de la palabra, siempre intensos, agresivos, pero siempre con honestidad y rectitud y al final eso se vio reflejado y nos quedamos con los tres puntos”, agregó Daniel Muñoz, dejando claro que el equipo está mentalizado y no se ahorrará ni una gota de sudor en cada partido.



Incluso, para Muñoz los aplausos deben ser grupales y no colectivos, es por eso que también le echó ‘flores’ a todo su grupo: “Es que esto es de todos, no porque yo haga el gol soy la figura, aquí la figura somos todos, los tres puntos los logra es Colombia, toda esta gente, entonces yo creo que esto es de todos. Al final esto es una familia y aquí la figura se llama Colombia.

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“Obvio, contra Portugal será aún con más ganas, con más hambre, llevamos dos escalones de ocho y vamos paso a paso. Ahora es pasar la página y pensar en lo que es Portugal”, concluyó el lateral antioqueño, refiriéndose a lo que será el encuentro contra los ‘lusos’, el próximo sábado.