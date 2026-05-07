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Gol Caracol  / Nuevos detalles de la pelea entre Aurélien Tchouameni y Federico Valverde en Real Madrid

Nuevos detalles de la pelea entre Aurélien Tchouameni y Federico Valverde en Real Madrid

En España hicieron una reconstrucción de los hechos presentados en el Real Madrid, empezando desde el pasado miércoles hasta el momento en que el uruguayo salió en silla de ruedas.

Por: EFE
Actualizado: 7 de may, 2026
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Aurélien Tchouameni y Federico Valverde, mediocampistas del Real Madrid, protagonizaron una discusión en un entrenamiento
Aurélien Tchouameni y Federico Valverde, mediocampistas del Real Madrid, protagonizaron una discusión en un entrenamiento
Getty Images

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