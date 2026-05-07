Nuevos detalles de la pelea entre Aurélien Tchouameni y Federico Valverde en Real Madrid

Real Madrid se enfrenta el domingo a su eterno rival, el Barcelona, en un estado de máxima tensión y caos, que amenaza con agravarse en caso de no ganar e impedir el título de los azulgranas.

El equipo de Álvaro Arbeloa está a 11 puntos del vigente campeón, con solo cuatro jornadas por disputarse, y se encamina hacia una segunda temporada consecutiva sin un gran título.

En un club que valora el éxito por encima de todo, no es de extrañar que el Madrid esté al borde del colapso, agrietándose bajo la presión.

El ambiente en torno al club se ha vuelto tóxico.



La afición protesta contra la estrella Kylian Mbappé por una aparente falta de compromiso, mientras se han reportado en los últimos días varios altercados entre jugadores durante los entrenamientos.

📹🔙 La RECONSTRUCCIÓN de la trifulca Tchouaméni-Valverde



1⃣ El miércoles, ambos tuvieron una bronca por lances del entrenamiento. Los dos se encerraron en cuarto para solucionar sus problemas, pero no lo consiguieron



2⃣ Ese suceso sale en prensa y Fede Valverde le niega el… pic.twitter.com/bCPjDtjcoU — Madrid Sports (@MadridSports_) May 7, 2026

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Enfrentamientos entre jugadores

Para intentar reconducir la situación, el presidente Florentino Pérez sopesa un sorprendente giro en el banquillo, con el nombre del exentrenador José Mourinho sonando para un posible regreso al Santiago Bernabéu.

La preparación del Madrid para el Clásico dista mucho de ser ideal.

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Aurélien Tchouameni y Federico Valverde se enfrentaron este jueves durante el entrenamiento y el uruguayo acabó en el hospital, informaron varios medios locales.

Este incidente, que está siendo investigado por el club según el diario El País, se produjo apenas un día después de que ambos casi llegaran a las manos por otro pique.

🤔⚠️ ¿Qué ha pasado realmente entre Valverde y Tochuaméni para que el uruguayo haya acabado con una brecha?



😲 @antonmeana y @javiherraez explican el incidente entre ambos futbolistas en el vestuario del Real Madrid pic.twitter.com/UeZTE10gpU — SER Deportivos (@SERDeportivos) May 7, 2026

Varios medios reportaron también que en febrero el alemán Antonio Rüdiger abofeteó a Álvaro Carreras durante otra sesión de entrenamiento, un incidente confirmado este semana por el lateral blanco.

"Respecto al incidente con un compañero, fue un asunto aislado y sin importancia, que ya ha quedado solucionado", escribió Carreras en Instagram.

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Carreras, habitualmente primera opción en el lateral izquierdo, fue fotografiado riéndose después de que Fran García sustituyera al lesionado Mendy en esa posición en la victoria del domingo ante el Espanyol (2-0).

Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid. Foto: Getty Imágenes

"Las diferencias entre jugadores son evidentes, y algunos apenas se hablan", escribió Marca sobre la tensión en el club.

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El actual técnico Arbeloa, que sustituyó a Xabi Alonso en enero, también está enfrentado con varios jugadores, especialmente con los españoles.

"La convivencia con Álvaro Arbeloa también es complicada, en un contexto en el que la presión y el agotamiento han llegado por fin a su punto de ruptura: hasta seis jugadores se niegan a hablar con él", según Marca.

En medio del caos, el defensa Ferland Mendy fue descartado para varios meses por una lesión en el muslo, una lesión que se une a otras graves de otros futbolistas como Militao y Rodrygo Goes.