"La Selección Colombia hizo un partidazo"; Néstor Lorenzo y el paso a dieciseisavos del Mundial 2026

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, elogió este martes el desempeño de su equipo en la victoria por 1-0 sobre República Democrática del Congo, resultado que anticipó la clasificación a la fase de dieciseisavos de final del Mundial como líder provisional del Grupo K con 6 puntos.

"Sí, la verdad que fue un partidazo de Colombia frente a Congo. A los muchachos les agradezco, siguieron el plan, pudimos ganar con más diferencia. Estos partidos son así. Al final unos centros nos complicaron un poco, pero fuimos justos ganadores", expresó el argentino en primera instancia, en conversación con Juan Pablo Hernández, periodista de Gol Caracol, con visible emoción y satisfacción porque sus pupilos le cumplieron dentro de la cancha del estadio Akrom, de la ciudad de Guadalajara.

Lorenzo también siguió con sus palabras y agregó que "con estos equipos tenés que contrarrestarlos, no dejarles los espacios entre líneas, porque te salen de contra y estuvimos con seguridad. Arias, Puerta Lerma, James mismo se jugó un partidazo. Muy contento por todo. Se mataron en la cancha y siguieron el plan".



"Los partidos son así", matizó tras elogiar el desempeño de los Leopardos. Nos complicaron un poco con los centros sabíamos que teníamos que movernos mucho para controlarlos", explicó.

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El seleccionador de los colombianos también destacó la aparición en el área rival de hombres como Muñoz, quien completó su segundo tanto en el certamen que organiza la FIFA. "Ellos son los que quedan expuestos cuando el equipo rompe las líneas. Los laterales como Daniel subieron, fueron al frente. Y en la zona media de la cancha se armó un triángulo espectacular. Lo hicimos de la mejor manera".

"Gracias a todos los colombianos", finalizó Lorenzo, quien destacó una nueva jornada mundialista con apoyo de parte de los aficionados en las tribunas, armando una fiesta con sabor a nuestra tierra.

Jugadores de la Selección Colombia festejando anotación en el Mundial 2026. Foto: AFP.

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Colombia cerrará la fase de grupos este 27 de junio en Miami frente a Portugal, que tiene puntos. Su rival de hoy, con un punto, se medirá con Uzbekistán, que ha saldado con derrotas sus dos salidas.