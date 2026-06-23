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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Quién sería el rival de la Selección Colombia en dieciseisavos de final del Mundial 2026?

¿Quién sería el rival de la Selección Colombia en dieciseisavos de final del Mundial 2026?

A falta de la fecha 3 del grupo K, donde se enfrentará a Portugal, la Selección Colombia lidera la zona, gracias a sus victorias sobre Uzbekistán y RD Congo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo
La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo
AFP

La Selección Colombia tiene puntaje perfecto en el Mundial 2026 y, de esa manera, aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final. Y es que su victoria 3-1 sobre Uzbekistán, con tantos de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, y el triunfo 1-0 frente a República Democrática del Congo, con otro gol de Muñoz, la ubican en la primera posición de su grupo, con seis puntos.

Justamente, en esa zona, Portugal es segunda, con cuatro unidades, mientras que RD Congo aparece en la tercera plaza, sumando dos puntos, y quien cierra es Uzbekistán, en blanco. Así las cosas, el equipo de Néstor Lorenzo solo será primero o segundo y no podrá ser ninguno de los ocho mejores terceros que seguirán en carrera, por lo que ya se puede hacer una idea de su rival.

Si avanza como líder del grupo K, la Selección Colombia chocará contra el tercero de los grupos D, E, I, J o L, es decir, en este momento, Paraguay, Ecuador, Senegal, Argelia o Croacia, el viernes 3 de julio en Kansas City. En el otro escenario, de finalizar segunda, se enfrentará al segundo del grupo L, que, por ahora, es Ghana, el jueves 2 de julio, en Toronto.

A Daniel Muñoz le anularon el primer gol frente a República del Congo.
A Daniel Muñoz le anularon el primer gol frente a República del Congo.
Foto: AFP.

Tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

1. Colombia - 6 pts. (+3)
2. Portugal - 4 pts. (+5)
3. RD Congo - 1 pts. (-1)
4. Uzbekistán - 0 pts. (-7)

Resultados de los partidos del grupo K

Fecha 1

  • Portugal 1-1 RD Congo
  • Uzbekistán 1-3 Colombia

Fecha 2

  • Portugal 5-0 Uzbekistán
  • Colombia 1-0 RD Congo
Selección Colombia vs RD Congo
Selección Colombia vs RD Congo
AFP

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Programación de la fecha 3 del grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. Portugal
Día: sábado 27 de junio.
Hora: 6:30 p.m. (Colombia).
Estadio: Miami.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

RD Congo vs. Uzbekistán
Día: sábado 27 de junio
Hora: 6:30 p.m. (Colombia).
Estadio: Atlanta.
Transmisión: Directv Sports, DGO.

A Daniel Muñoz le anularon el primer gol frente a República del Congo.
Selección Colombia

A Daniel Muñoz le anularon el gol en Selección Colombia vs. República del Congo, en el Mundial 2026

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