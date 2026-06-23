¿Quién sería el rival de la Selección Colombia en dieciseisavos de final del Mundial 2026?

La Selección Colombia tiene puntaje perfecto en el Mundial 2026 y, de esa manera, aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final. Y es que su victoria 3-1 sobre Uzbekistán, con tantos de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, y el triunfo 1-0 frente a República Democrática del Congo, con otro gol de Muñoz, la ubican en la primera posición de su grupo, con seis puntos.

Justamente, en esa zona, Portugal es segunda, con cuatro unidades, mientras que RD Congo aparece en la tercera plaza, sumando dos puntos, y quien cierra es Uzbekistán, en blanco. Así las cosas, el equipo de Néstor Lorenzo solo será primero o segundo y no podrá ser ninguno de los ocho mejores terceros que seguirán en carrera, por lo que ya se puede hacer una idea de su rival.

Si avanza como líder del grupo K, la Selección Colombia chocará contra el tercero de los grupos D, E, I, J o L, es decir, en este momento, Paraguay, Ecuador, Senegal, Argelia o Croacia, el viernes 3 de julio en Kansas City. En el otro escenario, de finalizar segunda, se enfrentará al segundo del grupo L, que, por ahora, es Ghana, el jueves 2 de julio, en Toronto.

A Daniel Muñoz le anularon el primer gol frente a República del Congo. Foto: AFP.

Tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

1. Colombia - 6 pts. (+3)

2. Portugal - 4 pts. (+5)

3. RD Congo - 1 pts. (-1)

4. Uzbekistán - 0 pts. (-7)



Resultados de los partidos del grupo K

Fecha 1



Portugal 1-1 RD Congo

Uzbekistán 1-3 Colombia

Fecha 2



Portugal 5-0 Uzbekistán

Colombia 1-0 RD Congo

Selección Colombia vs RD Congo AFP

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Programación de la fecha 3 del grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. Portugal

Día: sábado 27 de junio.

Hora: 6:30 p.m. (Colombia).

Estadio: Miami.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

RD Congo vs. Uzbekistán

Día: sábado 27 de junio

Hora: 6:30 p.m. (Colombia).

Estadio: Atlanta.

Transmisión: Directv Sports, DGO.