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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa no para de hacer historia con Independiente Rivadavia; logro continental

Sebastián Villa no para de hacer historia con Independiente Rivadavia; logro continental

En una nueva demostración de por qué no es casualidad que Sebastián Villa sea pedido para la Selección Colombia, firmó otro registro que aplauden en Argentina.

Por: AFP
Actualizado: 7 de may, 2026
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Sebastián Villa, delantero y capitán de Independiente Rivadavia, en un partido de la Copa Libertadores 2026
Sebastián Villa, delantero y capitán de Independiente Rivadavia, en un partido de la Copa Libertadores 2026
AFP

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