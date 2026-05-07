Sebastián Villa no para de hacer historia con Independiente Rivadavia; logro continental

En poco más de dos años, desde fines de 2023, Independiente Rivadavia de Mendoza pasó de las divisiones del ascenso argentino a convertirse en 2026 en la revelación del torneo Apertura y de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Y el artífice es su entrenador, Alfredo Berti.

"Todo lo que está pasando es obra absoluta de los futbolistas. Hay un grupo que está muy comprometido y eso es lo que se refleja en el campo", ha dicho Berti en varias ocasiones.

Berti, de 54, fue ayudante técnico de Marcelo Bielsa en la selección de Chile (2007 a 2011) y comenzó su viaje de ensueño con la Lepra mendocina en 2017, cuando lo salvó del descenso a tercera división.



Volvió en 2023 y desde entonces está viviendo un presente soñado con el club de Mendoza, en el que ya lleva tres años y más de 100 partidos al frente.

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Lo condujo a primera división en octubre de 2023 y de esa manera se convirtió en ídolo del equipo, a tal punto que en varias ocasiones se va caminando desde el estadio a su casa acompañado por los hinchas.

Sebastián Villa, delantero colombiano y capitán de Independiente Rivadavia, en un partido de la Copa Argentina Getty Images

Pero su hora más gloriosa, y la del club, llegó en noviembre pasado, cuando ganó la Copa Argentina, el primer título de su historia en primera división, tras vencer en semifinales a River Plate y en la final a Argentinos Juniors.

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Esa conquista le permitió clasificar a la fase de grupos de la Libertadores 2026, donde disputadas cuatro de sus seis fechas es el único equipo clasificado a octavos de final, algo que no lograron todavía gigantes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians o Boca Juniors.

"Estar viviendo esto con el club es algo muy lindo. Poder ser parte de la historia nos pone muy feliz y vamos por más", expresó el lateral Luciano Gómez, que dio la asistencia para el gol del paraguayo Alex Arce el miércoles en el empate con el Fluminense, que selló el boleto de la Lepra en octavos de la Libertadores.

Sebastián Villa, delantero colombiano de Independiente Rivadavia, en un partido de la Liga Argentina Getty Images

Colombiano Sebastián Villa, figura y capitán

Berti armó un equipo solidario, en el que todos corren y que a la hora de atacar sobresalen el extremo colombiano Sebastián Villa y los goleadores Alex Arce y Fabrizio Sartori.

Sartori lleva seis goles en el torneo Apertura, mientras que el guaraní Arce anotó cinco en la Copa Libertadores, entre ellos un triplete la semana pasada contra Deportivo La Guaira de Venezuela y el decisivo ante el Flu.

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Sebastián Villa, por su parte, es la gran figura del equipo y su capitán.

De regreso al fútbol argentino luego de un breve período de ostracismo en Europa, alejado de Boca Juniors por una serie de escándalos personales, Villa aceptó la propuesta de Independiente Rivadavia para relanzar su carrera en Argentina.

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Villa "es un futbolista de mucha experiencia que les brinda tranquilidad a los más jóvenes", lo elogia Berti.

"Tenemos jóvenes que no tienen techo, que tienen ganas de ser cada vez mejores. Eso hace que seamos un equipo combativo, un equipo duro, aguerrido y bueno", agrega el entrenador.