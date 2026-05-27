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Gol Caracol  / Ciclismo  / Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 18

Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 18

Este jueves 28 de mayo, la decimoctava jornada del Giro de Italia 2026 tendrá un recorrido de 171 kilómetros entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo. ¡Agéndese y no se la pierda!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 27 de may, 2026
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Giro de Italia 2026 - Etapa 18.
Giro de Italia 2026 - Etapa 18.
AFP - IA.

La etapa 18 del Giro de Italia 2026 será ondulada de principio a fin. Se conecta en carrera el valle del Adigio con el del Brenta, con la subida de Civezzano por el camino, para luego continuar por recorrido ondulado, pero predominantemente en descenso hasta Primolano. Se afronta la breve subida de las Scale di Primolano para entrar en el valle del Piave y, después de Valdobbiadene, superar las breves subidas de Combai, Tarzo y Ca’ del Poggio (9 km de la meta) antes de la llegada a Pieve di Soligo.

Últimos kilómetros todos ligeramente en descenso, con dos curvas en el último kilómetro, de las cuales la última da paso a una recta de llegada de 300 m en ligera subida, sobre asfalto de 7 m de anchura.

Johan Mojica en Colombia vs. Francia en partido de preparación.
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Fai della Paganella
Situado en la meseta de la Paganella, Fai della Paganella es un municipio del Trentino ubicado en una terraza natural que domina el Valle del Adigio. El pueblo goza de una posición panorámica abierta a las Dolomitas de Brenta y a las montañas circundantes, y está históricamente ligado a la agricultura de montaña y a la vida rural alpina. A lo largo del siglo XX, Fai desarrolló una vocación turística, sumando a las actividades tradicionales las de ‘hospitality’ y servicios vinculados a la montaña. Hoy representa uno de los centros de la meseta, en estrecha relación con las localidades vecinas y con el área de esquí de la Paganella.

Pieve di Soligo
Integrada en el paisaje de colinas del Quartier del Piave, Pieve di Soligo es un punto fundamental de la provincia de Treviso, atravesado por el río del mismo nombre. Sus orígenes son antiguos y están ligados a la función religiosa y administrativa de la parroquia (‘pieve’), que dio nombre al asentamiento. El territorio municipal forma parte del área de las Colinas del Prosecco de Conegliano y Valdobbiadene, reconocidas como patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO, un paisaje modelado a lo largo de los siglos por la viticultura.

Perfil y altimetría de la etapa 18 del Giro de Italia 2026

Perfil y altimetría de la etapa 18 del Giro de Italia 2026.
Perfil y altimetría de la etapa 18 del Giro de Italia 2026.
Procycling Stats.

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Hora y dónde ver la etapa 18 del Giro de Italia 2026

Fecha: jueves 28 de mayo.

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Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.

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