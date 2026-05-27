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Gol Caracol  / Robots y federales, entre las medidas de seguridad en Guadalajara para Mundial 2026; Colombia atenta

Robots y federales, entre las medidas de seguridad en Guadalajara para Mundial 2026; Colombia atenta

La Selección Colombia jugará un partido de la fase de grupos del Mundial 2026 en la sede de Guadalajara, misma que anunció duras medidas de seguridad para la cita orbital.

Por: EFE
Actualizado: 27 de may, 2026
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Estadio Akron Guadalajara Mundial 2026
Así es el estadio Akron en Guadalajara, sede del Mundial 2026 y Selección Colombia - Foto:
AFP

Unos 18.000 miembros estatales y federales así como robots resguardarán a las selecciones, afición, turistas y directivos que asistirán a los cuatro partidos del Mundial 2026 en la sede de Guadalajara. En dicho lugar, la Selección Colombia jugará contra República Democrática del Congo.

La tecnología que será usada para resguardar la ciudad incluye robots humanoides y perros capaces de intervenir en potenciales amenazas de explosivos; además utilizaremos radares y pistolas anti drones", dijo este miércoles a 'EFE', Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad Pública de Jalisco.

Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia, previo al Mundial 2026
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Añadió que unas 500 unidades, entre patrullas, vehículos blindados y motocicletas, además de cuatro helicópteros, serán parte del operativo.

La policía estatal desplegará tres patrullas 'Cyber truck' con posibilidad de convertirse en centros de comando móviles en cualquier lugar del estado.

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"Desde ahí podremos hacer transmisión de datos, de voz y visualizar cámaras urbanas. También tenemos varias plataformas de consulta interconectadas con otros países en las que pudiéramos darnos cuenta de alguna alerta roja por la Interpol", dijo.

Estadio Guadalajara Selección Colombia FIFA
Estadio Akron (Guadalajara), donde jugará la Selección Colombia en Mundial de la FIFA
AFP

El secretario dio a conocer que el Escuadrón de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos recibió capacitación por la Policía Nacional de España para neutralizar posibles amenazas.

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Trabajadores de las policías municipales y estatal recibieron cursos de explosivos, control de multitudes, tiro e intervenciones de alto impacto por parte de las Policías Nacionales de Colombia, Francia, Argentina y del FBI.

El contingente que resguardará la ciudad y los sitios turísticos del estado de Jalisco estará formado por 10.000 policías municipales, estatales, Guardia Nacional, Ejército, además de personal de Protección Civil, bomberos y servicios médicos.

Unos 8.000 miembros de seguridad privada vigilarán una milla alrededor del Estadio Guadalajara y otros resguardarán a las selecciones, sus campamentos base y los tres kilómetros entre el estadio, el FIFA Fan Fest, los hoteles y zonas turísticas.

En febrero pasado, Jalisco fue el epicentro de una ola de violencia por la detención del narcotraficante Nemesio Oceguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que causó cancelaciones de eventos masivos como la Copa Mundial de Clavados 2026.

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Candelario Hernández, comisario en jefe de la policía de Zapopan dio a conocer que habrá un juzgado itinerante en el Estadio Guadalajara, un Ministerio Público y personal de fiscalía de Jalisco para atender posibles casos de vandalismo.

"Tenemos un juzgado en las inmediaciones del Estadio para la pronta puesta a disposición de personas que incurran en alguna actitud impropia o delito", explicó.

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Guadalajara será sede de cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, entre ellos el México-Corea, el 18 de junio; y el Uruguay-España, el 26.

Balón y logo Mundial 2026
Balón y logo Mundial 2026 - Foto:
AFP
Crystal Palace le ganó al Rayo Vallecano y se coronó campeón de la Conference League.
Colombianos en el exterior

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de Conference League; Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano

PSG vs. Arsenal será la final de la Champions League 2025/2026.
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PSG vs. Arsenal: hora, fecha, estadio y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Champions League

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