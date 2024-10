Luis Enrique, siempre tan polémico: ¿Irrespetuosa respuesta a un periodista, en Champions?

Luis Enrique, entrenador del PSG , explotó contra una periodista en unas declaraciones para Canal+ Francia y le respondió: "No tengo intención de explicarte nuestra táctica porque sé que no la entenderías".

El técnico español se expresó de esta forma después de que su equipo cayera derrotado por 2-0 contra el Arsenal en la segunda jornada de la Liga de Campeones .

"No tengo intención de explicarte la táctica porque seguramente no lo vas a entender. Tenemos que intentar corregir muchas cosas como equipo, pero no voy a explicar nada", dijo el preparador en la televisión francesa.

En declaraciones a Amazon Prime, Luis Enrique añadió que no compitieron "al nivel que había que estar para el partido" y que el Arsenal defendió muy bien y mereció el triunfo.

"Conozco la intensidad de su equipo, cómo juegan con y sin balón y que lo hacen a un gran nivel. No hay dudas de que son un gran equipo y sabemos el listón que ponen. Tenemos que aceptar que perdimos todos los duelos con el Arsenal y si no ganas esos duelos, sufres", dijo.

Tras dos jornadas de Champions, el Arsenal tiene tres puntos, conseguidos en el último minuto ante el Girona.

Luis Enrique dando indicaciones en el partido entre PSG y Arsenal, por la Champions League AFP

¿Qué dijo Mikel Arteta, tras la victoria de Arsenal sobre PSG?

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, afirmó que sufrieron más de lo que deberían en la victoria por 2-0 contra el PSG .

Los 'gunners' se impusieron en la segunda jornada de la Champions League gracias a los goles de Kai Havertz y de Bukayo Saka y suman cuatro puntos en la fase de grupos.

"Estoy muy, muy contento con el partido. Jugamos contra un equipo que tiene mucha personalidad y con el que es muy difícil lidiar cuando no tienes la pelota. En la primera parte dominamos mucho y creamos muchas oportunidades, pero en la segunda fue una historia diferente. Sufrimos más de lo que deberíamos. La Champions tiene estas cosas y te demanda cosas diferentes, pero creo que lo manejamos bien", dijo el técnico español en Amazon Prime.

Mikel Arteta, técnico del Arsenal. ADRIAN DENNIS/AFP

El Arsenal, que desde 2021 es el equipo que más goles marca de falta en las cinco grandes ligas europeas, volvió a anotar de esta forma, gracias a Saka.

"Es otra arma que tenemos. Tenemos grandes lanzadores y un equipo muy físico que puede luchar por la pelota. Trabajamos mucho en ello, así que le doy el mérito a los entrenadores y a los jugadores por hacerlo y entender que estas acciones cambian partidos", argumentó Arteta, que también valoró la capacidad de trabajo de su conjunto.

"Los jugadores lo hacen y no sienten que sea un sacrificio, sienten que es su deber para ayudar al equipo. Han empezado a amarlo. Estos chicos no mienten, corren de arriba a abajo todo el partido. Si quieres ser un gran equipo, tienes que tener once jugadores que sean capaces de trabajar".