Luisa Agudelo 'voló' para el Cali: gran tapada contra la 'U' de Chile en Libertadores Femenina

Luisa Agudelo sigue demostrando de qué está hecha bajo los tres palos, y este jueves en una nueva salida del Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina, la joven guardameta realizó una gran tapada.

Fue en el compromiso contra Universidad de Chile, por la tercera jornada de la fase de grupos del certamen de la Conmebol que la número '1' de las 'azucareras' fue un completo cerrojo para su escuadra.

Lanzamiento desde afuera del área por parte de Valentina Díaz, jugadora del cuadro austral, pero Luisa se estiró de gran manera, para con una atajada, enviar el balón al tiro de esquina.



Cali busca seguir en carrera en el campeonato, tras la eliminación de Santa Fe.

Vea acá la gran atajada de Luisa Agudelo en Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina: