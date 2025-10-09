Síguenos en::
Gol Caracol  / Luisa Agudelo 'voló' para el Cali: gran tapada contra la 'U' de Chile en Libertadores Femenina

La número '1' del Deportivo Cali realizó una buena atajada en medio del compromiso frente a la escuadra chilena por Copa Libertadores Femenina. ¡Vea acá la tapada de Luisa Agudelo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2025
Luisa Agudelo, arquera del Deportivo Cali femenino.
Luisa Agudelo, arquera del Deportivo Cali femenino.
X de @CaliFemenino

