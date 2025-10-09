Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, poderoso en Europa: su campaña con Bayern Múnich no para de ser exaltada

Luis Díaz, poderoso en Europa: su campaña con Bayern Múnich no para de ser exaltada

El guajiro ha mostrado buen fútbol y goles con los 'bávaros' en lo que va de la Bundesliga, desempeño que le ha permitido integrar un importante listado. ¡Luis Díaz todo un 'crack'!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz en uno de los entrenamientos del Bayern Múnich.
Luis Díaz en uno de los entrenamientos del Bayern Múnich.
X de @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad