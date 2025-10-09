Luis Díaz, poderoso en Europa: su campaña con Bayern Múnich no para de ser exaltada

Luis Díaz está concentrado con la Selección Colombia para lo que serán los compromisos preparatorios frente a México y Canadá, pero en medio de esta pausa, el guajiro recibió una importante distinción por su labor con el Bayern Múnich en la Bundesliga.

Pese a que el de Barrancas arribó en esta temporada al 'grande' de Alemania sus números han sido extraordinarios; goles y asistencias, y a ello, adicionarle su picardía habitual para jugar al fútbol y su entrega en el campo de juego.

Luis Díaz acumula grandes números con Bayern Múnich en la Bundesliga. X de @FCBayern

Así las cosas, y aprovechando este receso por la doble jornada FIFA en el mundo, el portal especializado en estadísticas y valores de mercados de futbolistas: 'Transfermarkt' elaboró un reciente listado sobre los deportistas que más festejos han generado en lo que va de la campaña en las cinco principales ligas del 'viejo continente', misma en la que 'Lucho' ocupa una importante posición y hasta superó a una estrella del Real Madrid: Vinícius Júnior.



El 'crack' de la Selección Colombia ha convertido en cinco oportunidades y generado cuatro pasegoles, siendo un gran influenciador en el juego con nueve festejos generados, lo que le permitió instalarse en la quinta posición de este ranking que lidera su compañero y 'socio' en el Bayern Múnich, Harry Kane.

El delantero inglés ha tenido un 'arrollador' inicio goleador en la Bundesliga, completando once goles y tres asistencias en lo que va del torneo alemán. El segundo en este escalafón es Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid con un total de once celebraciones de gol generadas; el francés ha marcado nueve tantos y ha sumado dos asistencias. El podio lo completa Erling Haaland, figura del Manchester City.

Otros sudamericanos que están en este escalafón son Vinícius Júnior, sexto, y Julián Álvarez (Atlético de Madrid y Selección de Argentina) en el noveno lugar.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid AFP

Jugadores con más goles y asistencias en las cinco grandes ligas de Europa

Harry Kane - 14 (11 goles y 3 asistencias) Kylian Mbappé - 11 (9 goles y 2 asistencias) Erling Haaland - 10 (9 goles y 1 asistencia) Antoine Semenyo - 9 (6 goles y 3 asistencias) Luis Díaz - 9 (5 goles y 4 asistencias)



⚽️ 🔝 Kylian Mbappé encabeza el póker de jugadores de Primera que se colocan entre los que más tantos han generado este curso en las principales ligas europeas.



Los detalles: https://t.co/x8YzecPlC8#Mbappé #LaLiga #transfermarkt pic.twitter.com/tVrIicSO25 — Transfermarkt.es (@TMes_news) October 8, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Será tras la pausa por la doble jornada FIFA, hasta el sábado 18 de octubre cuando los 'bávaros' reciban en el Allianz Arena al Borussia Dortmund. La pelota se moverá a partir de las 11:30 de la mañana en horario de Colombia.