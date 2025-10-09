Alerta por la salud de Eduardo Retat, exjugador de Nacional y de paso como DT por Millonarios y Cali

Una vieja gloria del fútbol colombiano como Eduardo Julián Retat, quien fue futbolista y posteriormente entrenador en nuestro de un buen número de clubes, se encuentra hospitalizado, después de haber sufrido un infarto mientras se encontraba en su hogar en la ciudad de Santa Marta. Según los primeros reportes, el 'Mono' tuvo que ser ingresado de urgencia y atendido de forma inmediata.

A Retat le fue practicado el miércoles un cateterismo, ya que tenía una arteria obstruida y todo parece indicar que se encuentra estable en su estado de salud y en franca mejoría.

"Eduardo Julián ya se encuentra mucho mejor, lo atendieron, le hicieron un procedimiento y ya hoy ha evolucionado, mucho mejor. Por fortuna, todo fue controlado a tiempo. Ahora, a esperar que siga en franca recuperación", explicó el periodista César Corbacho en un contacto con Gol Caracol desde la ciudad de Santa Marta.

Eduardo Retat, exdirector técnico del Unión Magdalena. Archivo Colprensa

¿Quién es Eduardo Retat?

Retat nació el 6 de junio de 1948 en Santa Marta y su carrera como futbolista actuando como volante la construyó entre 1968 y 1879, defendiendo los colores de clubes como Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, con el que fue campeón en 1973 y 1976. Además de eso, hizo parte de la Selección Colombia en categorías Sub-23 y de mayores.



Ya como entrenador, hizo una extensa trayectoria y se sentó en los banquillos de clubes como Unión Magdalena, Cali, Millonarios, Sporting de Barranquilla, Deportes Quindío, Pereira, Real Cartagena, Lanceros de Boyacá, Cúcuta Deportivo, Unicosta, Atlético Bucaramanga, y Patriotas de Boyacá. De igual forma fue timonel del seleccionado colombiano Sub-23 en el Preolímpico, en los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú, Rusia.