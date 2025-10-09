Síguenos en::
Alerta por la salud de Eduardo Retat, exjugador de Nacional y de paso como DT por Millonarios y Cali

Alerta por la salud de Eduardo Retat, exjugador de Nacional y de paso como DT por Millonarios y Cali

En las últimas horas se conoció que 'el Mono' Retat se encuentra hospitalizado en la ciudad de Santa Marta, después de algunos quebrantos a sus 77 años.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2025
Eduardo Retat también dirigió a Cúcuta Deportivo.
Eduardo Retat también dirigió a Cúcuta Deportivo.
