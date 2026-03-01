Luto en el fútbol chileno; hincha falleció entre riña de barras de Colo Colo y la U

Al menos un hombre murió y otro resultó herido este domingo durante una pelea fanáticos de la Universidad de Chile y Colo Colo a horas del comienzo del superclásico número 199 del país austral en el estadio Monumental de Santiago, informaron las autoridades.

Según las versiones oficiales, los hechos de violencia se desataron cuando miembros de una barra brava de la U atacaron a una caravana de hinchas del equipo Cacique que recorría una avenida con destino al estadio capitalino.

La víctima murió en un centro asistencial a consecuencia de disparos que recibió y el otro hincha fue ingresado con heridas, pero se encuentra fuera de peligro, según los informes médicos.

En la entrada de la clínica se registraron también disturbios, aunque no hubo víctimas, añadieron las fuentes.



Funcionarios del cuerpo militarizado de la Policía Carabineros de Chile lograron detener a dos sospechosos, que fueron trasladados a la comisaría del barrio de Pudahuel, agregaron las fuentes sin ofrecer más detalles.



Universidad de Chile 1-0 Colo Colo

Universidad de Chile venció este domingo por 0-1 a Colo Colo en el primer superclásico de esta temporada en la liga chilena, correspondiente a la fecha 5, que se definió con un gol de Matías Zaldivia en el estadio Monumental y que revivió a los laicos urgidos de una victoria.

Los azules llegaron a este duelo con solo tres empates y consiguieron su primer triunfo en el torneo con más esfuerzo que brillo, pero logró catapultarse desde la parte más baja de la tabla al décimo puesto, al sumar seis puntos.

Representó un alivio para el técnico Francisco Meneghini, cuestionado y con su futuro en duda, y una buena noticia previo al partido por Copa Sudamericana que jugarán el próximo miércoles en busca de un lugar en la fase de grupos.

El Cacique perdió la oportunidad de establecerse como líder y se ubica, provisionalmente, en el cuarto lugar con nueve enteros, igualado en unidades con Unión La Calera y Huachipato, que cedió la cima.

“Ellos convirtieron y nosotros no, perdimos, acepto la derrota, pero el protagonismo estuvo en otra parte”, apuntó tras el duelo el técnico de los albos, Fernando Ortiz, en una crítica hacia el arbitraje.