Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Tolima 1-0 Nacional

Este domingo 1 de marzo, la Liga BetPlay I-2026 le puso punto final a la novena jornada del fútbol colombiano, que tuvo varios partidazos, con Atlético Nacional como principal protagonista.
Todo empezó con el duelo entre Pasto y Cúcuta Deportivo, en territorio nariñense, donde los ‘volcánicos’ hicieron respetar su casa, ganando con un justo 3-2. Andrey Estupiñán, Santiago Córdoba y Mayer Gil fueron los autores de las anotaciones para el ‘tricolor’.
De esta manera, los pastusos siguen ‘finitos’, arriba en la pelea por el liderato de la Liga BetPlay; mientras que el ‘rojinegro’ se complica en sus aspiraciones de mantener la categoría.
Minutos después, la pelota rodó en tierras antioqueñas, con el empate 0-0 entre Águilas Doradas e Internacional de Bogotá, que rescató un punto fuera de casa, para mantenerse en lo más alto, con 18 unidades.
Más tarde, en el estadio Palmaseca, Deportivo Cali recibió a un Fortaleza, siempre complicado. No obstante, por medio de Avilés Hurtado, los ‘azucareros’ ya estaban ganando 1-0, con la tranquilidad y ventaja en el marcador para el resto del compromiso.
Sin embargo, los capitalinos les ‘dañaron’ la fiesta a los verdes, con un tanto de Richardson Rivas, a los 77 minutos.
Cabe destacar que, de todos los encuentros de la jornada dominical, este correspondía a la 16; siendo uno de los duelos adelantados. Al final fue 1-1.
Para cerrar la novena fecha, Tolima y Atlético Nacional se pudieron cita en el estadio Manuel Murillo Toro, donde el ‘pijao’ hizo respetar su localía, en su cancha y con su gente.
Y es que, pese a errar varias jugadas frente al arco; Juan Pablo Torres decretó el 1-0 final desde el tiro penalti, para sellar tres importantes puntos a favor del ‘vinotinto y oro’.
Fecha 9 de la Liga BetPlay I-2026
Fortaleza 1-1 Santa Fe
Millonarios 5-1 Deportivo Pereira
Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó
Alianza FC 0-3 América de Cali
Jaguares 0-2 Junior
Medellín 1-2 Bucaramanga
Pasto 3-2 Cúcuta Deportivo
Águilas Doradas 0-0 Internacional de Bogotá
Tolima 1-0 Atlético Nacional
Domingo 12 de abril
Deportivo Cali vs. Llaneros