Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Tolima 1-0 Nacional

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Tolima 1-0 Nacional

El cuadro 'pijao' hizo respetar su casa y, en el cierre de la novena jornada, fue una 'piedra en el camino' para los 'verdolagas', que perdieron puntos por Liga.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 1 de mar, 2026
Comparta en:
Acción de juego en el duelo entre Tolima y Nacional, por la Liga BetPlay I-2026.
Acción de juego en el duelo entre Tolima y Nacional, por la Liga BetPlay I-2026.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad