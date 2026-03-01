Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Tolima 1-0 Nacional

Este domingo 1 de marzo, la Liga BetPlay I-2026 le puso punto final a la novena jornada del fútbol colombiano, que tuvo varios partidazos, con Atlético Nacional como principal protagonista.

Todo empezó con el duelo entre Pasto y Cúcuta Deportivo, en territorio nariñense, donde los ‘volcánicos’ hicieron respetar su casa, ganando con un justo 3-2. Andrey Estupiñán, Santiago Córdoba y Mayer Gil fueron los autores de las anotaciones para el ‘tricolor’.

De esta manera, los pastusos siguen ‘finitos’, arriba en la pelea por el liderato de la Liga BetPlay; mientras que el ‘rojinegro’ se complica en sus aspiraciones de mantener la categoría.

Minutos después, la pelota rodó en tierras antioqueñas, con el empate 0-0 entre Águilas Doradas e Internacional de Bogotá, que rescató un punto fuera de casa, para mantenerse en lo más alto, con 18 unidades.



Publicidad

Más tarde, en el estadio Palmaseca, Deportivo Cali recibió a un Fortaleza, siempre complicado. No obstante, por medio de Avilés Hurtado, los ‘azucareros’ ya estaban ganando 1-0, con la tranquilidad y ventaja en el marcador para el resto del compromiso.

Sin embargo, los capitalinos les ‘dañaron’ la fiesta a los verdes, con un tanto de Richardson Rivas, a los 77 minutos.

Publicidad

Cabe destacar que, de todos los encuentros de la jornada dominical, este correspondía a la 16; siendo uno de los duelos adelantados. Al final fue 1-1.

Para cerrar la novena fecha, Tolima y Atlético Nacional se pudieron cita en el estadio Manuel Murillo Toro, donde el ‘pijao’ hizo respetar su localía, en su cancha y con su gente.

Y es que, pese a errar varias jugadas frente al arco; Juan Pablo Torres decretó el 1-0 final desde el tiro penalti, para sellar tres importantes puntos a favor del ‘vinotinto y oro’.

Fecha 9 de la Liga BetPlay I-2026

Publicidad

Fortaleza 1-1 Santa Fe

Millonarios 5-1 Deportivo Pereira

Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó

Alianza FC 0-3 América de Cali

Jaguares 0-2 Junior

Medellín 1-2 Bucaramanga

Pasto 3-2 Cúcuta Deportivo

Águilas Doradas 0-0 Internacional de Bogotá

Tolima 1-0 Atlético Nacional

Domingo 12 de abril

Publicidad

Deportivo Cali vs. Llaneros



Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Tolima 1-0 Nacional