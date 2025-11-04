Filtran secreto de Jhon Durán en Fenerbahce; hombre clave en el club hasta le habló en español

Jhon Durán llegó a Fenerbahce, a préstamo de Al Nassr, con la ilusión de hacer historia. Sin embargo, no ha sido fácil debido a las lesiones. Prueba de ello es que estuvo poco más de dos meses afuera de las canchas por una molestia física. El 23 de agosto había disputado su último compromiso hasta que reapareció el 23 de octubre, en un partido por la Europa League.

En aquel entonces, frente a Stuttgart, solo sumó tres minutos en el terreno de juego y, posteriormente, permaneció en el banco contra Gaziantep. Fue así como, tras una larga espera, el colombiano tuvo su oportunidad y la supo aprovechar. El pasado 2 de noviembre, frente a Beskitas, inició como suplente y entró al campo, cuando faltaban 25 minutos para el final.

El encuentro estaba empatado 2-2, con goles de El Bilal Touré y Emirhan Topçu para Besiktas, y de İsmail Yüksek y Marco Asensio para Fenerbahce. Todo parecía que terminaría así, pero Jhon Durán tuvo otros planes. Al minuto 83', presionó a la defensa rival, 'robó' el balón y definió a la perfección para sentenciar el 3-2, en el estadio Vodafone Park, siendo la gran figura.

Jhon Durán, delantero colombiano de Fenerbahce, en un partido de la Liga de Turquía AFP

Dicha anotación significó un bálsamo para el 'cafetero', quien estaba siendo criticado por no rendir como esperaban. De hecho, ya habían especulado con el futuro del delantero, diciendo que volvería a Al Nassr, de Arabia Saudita, que es el dueño de su pase. Para su fortuna, llegó dicho tanto y las aguas se calmaron, pero no fue casualidad y revelaron una historia.

Publicidad

"Se ha revelado el papel del presidente Sadettin Saran en el regreso de Jhon Duran, quien recuperó su mejor forma, tras marcar en el derbi a Beşiktaş. Según se informa, el directivo, días atrás, se reunió personalmente con él para brindarle apoyo moral. El respaldo de Saran ayudó al jugador a recuperarse psicológicamente y a mejorar su rendimiento", sentenciaron.