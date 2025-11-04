Es jefe en Real Madrid y padeció a un cruel Rafael Benítez, como le pasó hace años a James Rodríguez

Xabi Alonso, actual técnico de Real Madrid y reconocida figura del fútbol en Europa, tuvo la oportunidad de vestir los colores del Liverpool de Inglaterra en sus tiempos de jugador y más allá de sus buenas actuaciones y liderazgo, este martes se recordó un viejo episodio vivido por el español en su tiempo en el cuadro de Anfield, justo cuando su entrenador fue el controversial Rafael Benítez.

El mencionado suceso lo recordó hace algunas horas el diario 'El Mundo', que en su encabezado indicó que "el vasco regresa a Anfield, donde jugó, ganó y lidió con Rafa Benítez, que pidió su salida en 2008. "Lo vivido en Liverpool me influyó mucho como entrenador y me ayuda en el día a día", dijo Alonso en la rueda de prensa previa al compromiso de las 3 de la tarde por la Champions entre los prestigiosos ingleses, dirigidos por Arne Slot, y sus pares españoles.

Lo primero que hay que recordar es que Xabi Alonso estuvo en Liverpool entre 2004 y 2009, dejando gratos recuerdos entre los hinchas, siendo un momento complejo y de mucha divergencias cuando el mencionado Benítez pidió su salida a los directivos, con el fin de abrir un hueco y lograr la contratación de un refuerzo que pretendía.

Jugadores del Real Madrid reciben indicaciones de Xabi Alonso, su director técnico AFP

"Todo el mundo sabe que un jugador agradece sentirse querido, una palmadita en la espalda de vez en cuando, pero Rafa no es de ese tipo de personas. En 2009 ya no tenía nada que probar ni una motivación extra. Y se lo dije a Rafa: 'El año pasado me querías fuera y ahora soy yo el que se quiere ir'", recordó el timonel del Real Madrid en algunas entrevistas a medios internacionales.

"Rafa no opera como otros técnicos, mantiene las distancias emocionalmente, él es el entrenador y tú el jugador, así le gusta y hay que aceptarlo", recordó en otro momento Alonso.

Estos dichos del otrora volante español, hicieron recordar los conflictos que tuvo James Rodríguez con Benítez en Real Madrid y posteriormente cuando llegó al Everton inglés, justo cuando le tocó irse rumbo a Olympiacos de Grecia.

El '10' de la Selección Colombia habló del tema y así le dijo a 'Semana' que "en el Real Madrid hubo una vez que me cambió (Rafael Benítez), estábamos jugando en el Bernabéu y yo había hecho gol. Con el cambio, hice gestos y a la gente tampoco le gustó que me sacara y lo chiflaron a él. Entonces, desde ahí fue como: ‘hiciste que me silbaran…’, y ya".

Polémicas que se rememoran y salen a flote en la prensa europea, que toman vigencia nuevamente por partidos de tanto nivel como Liverpool vs. Real Madrid, en Champions League.