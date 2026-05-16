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Gol Caracol  / Manchester City, campeón de la FA Cup con golazo de Antoine Semenyo; venció 0-1 a Chelsea

Manchester City, campeón de la FA Cup con golazo de Antoine Semenyo; venció 0-1 a Chelsea

El encargado de darle la victoria a los 'sky bkue' fue el ghanés, Antoine Semenyo, quien, al minuto 71', anoto el único gol del compromiso con un taco.

Por: EFE
Actualizado: 16 de may, 2026
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Manchester City

Un remate de espuela precioso de Antoine Semenyo doblegó al Chelsea (0-1) y dio la Copa de Inglaterra al Manchester City, el segundo título de la temporada para los de Pep Guardiola, que van a cerrar el curso con las dos copas nacionales y a la espera de una debacle del Arsenal para poner la guinda con la Premier League.

En un partido pésimo en Wembley, el City reinó con su octava corona en esta competición gracias a una genialidad de Semenyo, que endulzó noventa minutos de parsimonia, aburrimiento y falta de ambición por parte de los dos equipos.

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En el caso del Chelsea, porque no le da. No tiene un patrón de juego, su temporada está siendo un desastre, está en riesgo serio de no meterse en Europa y por no tener, no tiene ni entrenador.

Callum McFarlane, el interino, ya le sacó un empate al City en enero cuando fue despedido Enzo Maresca, pero en una final la historia es distinta y Guardiola, tras perder las dos últimas de la Copa de Inglaterra, contra Manchester United y Crystal Palace, se resarció con una victoria sin brillo, pero suficiente.

Los dos equipos jugaron durante noventa minutos como si estuvieran esperando la prórroga. Solo el City rozó el gol en un par de ocasiones, en un tanto anulado a Haaland por fuera de juego claro de Matheus Nunes y en un remate del noruego que sacó bien Robert Sánchez.

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El Chelsea poco o nada mostraba, condenado a las infructuosas carreras de Joao Pedro contra los centrales del City y un toque de magia de Cole Palmer, que está desaparecido este curso. No llegó ni una cosa ni la otra, pero lo que sí apareció por Wembley fue la calidad del City.

Chelsea

En prácticamente la única buena triangulación del partido, Bernardo Silva filtró la pelota a Haaland y el noruego se puso el traje de asistente. Su centro hacia Semenyo se convirtió en una obra de arte cuando el exjugador del Bournemouth, de espaldas a portería y bien cubierto por Colwill, firmó un remate de espuela al segundo palo de Sánchez. Un golazo, quizás de los mejores de la competición y sin ninguna duda el más importante.

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El gol que valió una Copa de Inglaterra para el City, la octava de su historia y la tercera de Pep Guardiola, que ya suma 41 títulos en su carrera deportiva.

¡Así fue el golazo de Antoine Semenyo para la víctoria del Manchester City!

Entre tanto, el Chelsea sigue pagando el precio de la 'Champions' que ganó en 2021 contra el City en Oporto. No ha vuelto a ganar a los 'Sky Blues' en ninguna competición. Son catorce partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Esta derrota además pone su futuro en una delicada situación. Ha perdido la opción de clasificarse para competir en Europa a través de la Copa de Inglaterra y le quedan dos partidos en Premier para tratar de asegurarlo por esa vía.

La distancia con el séptimo clasificado, que da acceso a la Liga Conferencia, es de cuatro puntos y tiene que recibir en casa al Tottenham Hotspur y visitar al Sunderland para cerrar la temporada. Al City le resta una visita al Bournemouth y un último encuentro en casa contra el Aston Villa para tratar de conseguir el triplete. Depende de que el Arsenal falle.

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