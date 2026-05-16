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Gol Caracol  / Hansi Flick y sus sorprendentes declaraciones por la salida de Robert Lewandowski del Barcelona

Hansi Flick y sus sorprendentes declaraciones por la salida de Robert Lewandowski del Barcelona

El técnico alemán del conjunto 'azulgrana' se pronunció sobre la salida del delantero polaco, quien estuvo presente durante cuatro temporadas en el club.

Por: EFE
Actualizado: 16 de may, 2026
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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha valorado que la marcha de Robert Lewandowski al final de la presente temporada es "bueno" para el jugador, que cumplirá su deseo de vivir una nueva etapa profesional, y también para el club, que podrá "reestructurar al equipo".

"He trabajado cuatro años con Robert y he ganado todos mis títulos con él. Ha sido un privilegio trabajar con él. Es un profesional que cada día da lo mejor para su cuerpo, para estar al nivel más alto. Es el modelo perfecto para los jóvenes, por eso sigue a este nivel. Si quiere cambiar, es bueno para él y quizás también para el club, porque podremos reestructurar al equipo", ha afirmado el técnico.

El delantero polaco, que en agosto cumplirá 38 años y termina contrato este verano, ha confirmado su marcha del club minutos antes de la comparecencia del preparador germano en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

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En sus cuatro temporadas en el Barcelona, Lewandowski ha marcado 119 goles en 191 partidos -es el decimocuarto máximo goleador de la historia del club-, que han contribuido a ganar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

El delantero podrá despedirse este domingo de la afición 'azulgrana' en último partido del curso en el Spotify Camp Nou, contra el Betis, y Flick ha asegurado que "se merece que todos los aficionados le digan adiós".

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Preguntado por el sustituto de Lewandowski, Flick ha respondido que el club "está buscando en el mercado" y todavía "hay tiempo" para encontrar a un atacante de garantías, si bien ha admitido que "no será fácil encontrar a alguien de su nivel, que te garantice 20 o 30 goles cada temporada".

"Es un fantástico profesional y una gran persona. Siempre estuvo ahí en los momentos difíciles, nunca lo voy a olvidar. Le echaremos de menos, pero así es la vida.", ha añadido el preparador de Heidelberg, que ha expresado su "respeto a la decisión" del polaco.

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Además, el técnico ha señalado que no cree que el del domingo vaya a ser el último partido de ningún otro jugador de la plantilla en el Spotify Camp Nou.

Por otra parte, Flick ha confirmado que Andreas Christensen tendrá minutos, que Joan García será titular, que Frenkie de Jong será baja porque "no se encuentra bien" y que Marcus Rashford, que tampoco se ha entrenado con el grupo este sábado, podría estar en el banquillo.

El entrenador ha subrayado que este domingo jugará "un equipo diferente" al del miércoles en Mendizorroza y ha señalado que acabar LaLiga con pleno de victorias como local es "un gran objetivo", pese a destacar que "no será fácil" ganar al Betis, al que ha definido como "un equipo fantástico y estable en los últimos años, que cuenta con jugadores con calidad individual capaces de decidir partidos".

Preguntado por su modelo de gestión, ha destacado "el respeto", "la comunicación" y "la honestidad" en el trato con los jugadores. "A veces tienen que dar un paso atrás en beneficio del equipo. También doy la opción de que se responsabilicen de la toma de decisiones. Y está claro que tener éxito siempre ayuda", ha apostillado.

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