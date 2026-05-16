Noticia de última hora con Ricardo 'Caballo' Márquez; a definir su futuro tras paso por Costa Rica

Ricardo 'Caballo' Márquez es noticia en el fútbol internacional luego de que en las últimas horas se confirmó su salida del Cartaginés de Costa Rica. El delantero tuvo minutos y oportunidades, pero no logró marcar mayor diferencia.

"¡NO SIGUE! El CS Cartaginés de Costa Rica, anunció que Ricardo ‘Caballo’ Márquez no continuará en el equipo. El delantero samario disputó 21 juegos y marcó solo 2 goles", fue la información que entregó el portal 'Cafeteros por el Mundo'.

Márquez no la venia pasando bien con el club, puesto que no estaba fino de cara a los pórticos y de hecho solo marcó un gol en la Liga y el otro fue por la Copa. El 25 de abril de 2026, contra Guadalupe, cuándo anotó su primer tanto, rompió en llanto y confirmó la frustración que ya había mostrado en juegos anteriores por opciones de gol falladas.

Ahora solo queda esperar si define su futuro y hay un club interesado en contar con sus servicios. Cabe recordar, que, según 'Transfermarkt', Márquez está tazado en 450 mil euros.



¿Cómo le fue a Ricardo Márquez en el Cartaginés?

'El Caballo tuvo una temporada de constante participación con el Cartaginés, disputando 21 partidos y acumulando 1.270 minutos en cancha. El delantero colombiano registró dos goles y tres asistencias, además de recibir dos tarjetas amarillas y una roja.



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Los números de Ricardo Márquez

Antes de su paso por Cartaginés, Ricardo Márquez también dejó registros importantes en otros clubes de su carrera. Con Unión Magdalena fue donde tuvo mayor continuidad, al disputar 123 partidos, marcar 39 goles y aportar nueve asistencias. Además, recibió 38 tarjetas amarillas y una roja, acumulando 9.074 minutos en cancha.

En Millonarios jugó 59 encuentros, anotó siete goles y dio dos asistencias. Allí vio 11 amarillas y una expulsión, sumando 1.452 minutos de acción. Mientras tanto, en Atlético Bucaramanga tuvo una etapa más corta, con 15 partidos, un gol, una asistencia, tres tarjetas amarillas y 446 minutos disputados