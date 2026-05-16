Pep Guardiola ganó la FA Cup con Manchester City y se acercó a histórico récord de Alex Ferguson

Pep Guardiola, técnico español del Manchester City, completó el doblete copero nacional tras imponerse al Chelsea en la final de la Copa de Inglaterra (0-1) que une a la Copa de la Liga, que le permite sumar un nuevo título a su palmarés para alcanzar así los 41 trofeos como entrenador y acercarse al histórico registro de Sir Alex Ferguson que acumula 49.

El técnico de Santpedor (Barcelona), que ya venció la Copa de la Liga en marzo ante el Arsenal, se impuso a los 'Blues' gracias a un remate de espuela de Antoine Semenyo en la segunda parte que le dio a la entidad su octava FA Cup y la tercera para el entrenador español.

Con esta victoria, Guardiola completa su segundo doblete nacional que ya consiguió en la temporada 2018/2019, cuando derrotó al Watford y al Chelsea en sendas finales.

El técnico, que disputaba su cuarta final consecutiva de la Copa de Inglaterra y que había perdido las dos últimas finales ante el Manchester United y Crystal Palace, sigue rompiendo todos los récords y se coloca a ocho títulos del histórico registro de Sir Alex Ferguson, que lidera la clasificación de técnicos más laureados con 49.



Además, ha llegado a esas cifras en tiempo récord, ya que solo ha necesitado 18 temporadas en los banquillos, mientras que Ferguson, que se retiró en 2013, acumuló su extenso palmarés a lo largo de 39 años de carrera, entre su etapa en el Aberdeen y su legendario ciclo en el Manchester United.

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Desde su llegada al Manchester City en julio de 2016, el técnico ha conquistado 20 títulos, convirtiéndose con amplia diferencia en el entrenador más exitoso de la historia del club.

Muy por detrás quedan nombres como Joe Mercer, con cinco trofeos, y técnicos como Manuel Pellegrini, Roberto Mancini o Wilf Wild, todos ellos con tres conquistas.

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En los 'Citizens' destacan especialmente sus seis títulos de la Premier League, logrados en apenas siete temporadas, incluidos cuatro consecutivos, además de la Liga de Campeones conquistada en la campaña 2022-23, la primera en la historia del club, completando así un triplete histórico junto a la FA Cup.

A estos éxitos se suman los 14 títulos que consiguió al frente del Barcelona, donde firmó el histórico 'sextete' en 2009, y los siete logrados con el Bayern de Múnich, elevando su cuenta global hasta los 40 trofeos.

En términos estadísticos, el técnico catalán, que alcanzó los 1.000 partidos en los banquillos en noviembre, mantiene una media cercana a un título cada 26 partidos, con lo que, si sigue esta dinámica, necesitaría 234 encuentros más para igual a Ferguson

Con contrato en vigor hasta 2027, el futuro de Guardiola en el banquillo del City sigue siendo una incógnita, aunque su continuidad le permitiría seguir acercándose a ser el entrenador con más títulos de la historia.

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Esta temporada tiene muy complicado aumentar su cifra ya que, aunque están inmersos en la lucha por la Premier League, en la que a falta de dos jornadas, necesitan sumar pleno de puntos y esperar un 'pinchazo' del Arsenal.