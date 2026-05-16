Luis Díaz y la pena que pasó en la celebración de Bayern Múnich, campeón de Bundesliga

El "Schale", el trofeo con forma de ensaladera que acredita al campeón de la Bundesliga, fue recogido este sábado por el Bayern poco después de que el gigante bávaro endosase un 5-1 al Colonia en el Allianz Arena en la 34ª y última fecha de la Bundesliga.

Campeón desde hace semanas de su 35º título de campeón de Alemania, el Bayern termina la temporada liguera con 122 goles, 36 de ellos del delantero inglés Harry Kane (59 entre todas las competiciones), que este sábado firmó un triplete (10', 13', 69').

El domingo, el colombiano Luis Díaz y el resto del equipo dirigido por Vincent Kompany proseguirán con los festejos desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad, que da a la Marienplatz, antes de prepararse para la final de la Copa alemana, el sábado que viene en Berlín ante el Stuttgart.

Números de vértigo

Gracias a su 28ª victoria liguera (por una derrota y cinco empates), Bayern termina con 89 puntos, el cuarto mejor registro de la historia de la Bundesliga, por detrás de los 91 del Bayern (2012/13) y los 90 del Bayer Leverkusen (2023/24) y del Bayern (2013/14).



🎉 Luis Díaz y su primera Bundesliga 🔥



😅 ¡Tenía el trofeo al revés! 🥹 pic.twitter.com/Z2xbvbq41v — Habla Deportes (@HablaDeportes) May 16, 2026

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Pero si el foco festivo del fin de semana en Alemania estaba en Múnich, donde el francés Michael Olise recibió el premio al mejor jugador de la temporada, el interés deportivo se centraba en Fráncfort, donde el Stuttgart (4º) empató con el Eintracht (2-2) y selló el último boleto a la próxima edición de la Champions League.

ERROU.....😅😅



Luis Díaz levantou o troféu da Bundesliga do lado errado e os companheiros tiveram que avisar! pic.twitter.com/EmFVFiPIyw — 365Scores Brasil (@365ScoresBR) May 16, 2026

Los suabos terminan el campeonato en cuarta posición, por detrás del Bayern, el Borussia Dortmund y el Leipzig.

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Tras los goles de Chema Andrès (10') y Nikolas Nartey (45+4'), los hombres de Sebastian Hoeness fueron alcanzados en la segunda parte por dos penales transformados por Jonathan Burkhardt para el equipo local.