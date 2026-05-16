Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luis Díaz y la pena que pasó en la celebración de Bayern Múnich, campeón de Bundesliga

Luis Díaz y la pena que pasó en la celebración de Bayern Múnich, campeón de Bundesliga

En el Allianza Arena, se llevaron a cabo los festejos del título del equipo alemán y el delantero colombiano, Luis Díaz, causó risas por un hecho curioso.

Por: AFP
Actualizado: 16 de may, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano, celebró su título de Bundesliga con Bayern Múnich

El "Schale", el trofeo con forma de ensaladera que acredita al campeón de la Bundesliga, fue recogido este sábado por el Bayern poco después de que el gigante bávaro endosase un 5-1 al Colonia en el Allianz Arena en la 34ª y última fecha de la Bundesliga.

Manuel Neuer junto a Luis Díaz y otros compañeros del Bayern Múnich.
Gol Caracol

Tranquilidad para Luis Díaz y Bayern Múnich; importante figura renovará su contrato

Campeón desde hace semanas de su 35º título de campeón de Alemania, el Bayern termina la temporada liguera con 122 goles, 36 de ellos del delantero inglés Harry Kane (59 entre todas las competiciones), que este sábado firmó un triplete (10', 13', 69').

El domingo, el colombiano Luis Díaz y el resto del equipo dirigido por Vincent Kompany proseguirán con los festejos desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad, que da a la Marienplatz, antes de prepararse para la final de la Copa alemana, el sábado que viene en Berlín ante el Stuttgart.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su asistencia contra Colonia por la Bundesliga

Números de vértigo

Gracias a su 28ª victoria liguera (por una derrota y cinco empates), Bayern termina con 89 puntos, el cuarto mejor registro de la historia de la Bundesliga, por detrás de los 91 del Bayern (2012/13) y los 90 del Bayer Leverkusen (2023/24) y del Bayern (2013/14).

Publicidad

Pero si el foco festivo del fin de semana en Alemania estaba en Múnich, donde el francés Michael Olise recibió el premio al mejor jugador de la temporada, el interés deportivo se centraba en Fráncfort, donde el Stuttgart (4º) empató con el Eintracht (2-2) y selló el último boleto a la próxima edición de la Champions League.

Los suabos terminan el campeonato en cuarta posición, por detrás del Bayern, el Borussia Dortmund y el Leipzig.

Publicidad

Tras los goles de Chema Andrès (10') y Nikolas Nartey (45+4'), los hombres de Sebastian Hoeness fueron alcanzados en la segunda parte por dos penales transformados por Jonathan Burkhardt para el equipo local.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su asistencia contra Colonia por la Bundesliga
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y Bayern Múnich entraron en la historia; superaron mítico récord del Real Madrid

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, dio una asistencia en la victoria de Bayern Múnich sobre Colonia por la Bundesliga
Colombianos en el exterior

Vea la asistencia de Luis Díaz en la goleada de Bayern Múnich sobre Colonia en Bundesliga

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
EN VIVO
Colombianos en el exterior

Reviva la victoria de Bayern Múnich 5-1 Colonia en la Bundesliga; asistencia de Luis Díaz

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Bundesliga

Liga Alemana

Luis Díaz

Bayern Munich

Publicidad

Publicidad

Publicidad