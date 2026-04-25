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Gol Caracol  / Manchester City pasó susto contra el Southampton, pero avanzó a la final de la FA Cup: ganó 2-1

Manchester City pasó susto contra el Southampton, pero avanzó a la final de la FA Cup: ganó 2-1

Los dirigidos por Pep Guardiola definieron el paso a la final de la FA Cup en los últimos minutos, gracias a los goles de Jérémy Doku y de Nico González. ¡Manchester City va por un nuevo título!

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Manchester City avanzó a una nueva final de la FA Cup.
Manchester City avanzó a una nueva final de la FA Cup.
AFP

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