Manchester City pasó susto contra el Southampton, pero avanzó a la final de la FA Cup: ganó 2-1

El español, Nico González, titular por la lesión de su compatriota Rodrigo Hernández, regaló el pase al Manchester City, que llegó a ir perdiendo en el minuto 83 contra el Southampton, a su cuarta final consecutiva de FA Cup con un golazo desde fuera del área que decantó la balanza para los suyos (2-1).

Los de Pep Guardiola se convierten en el primer equipo en la historia de la competición que llega a cuatro finales consecutivas, aunque de las últimas tres finales sólo ganaron la de 2022-2023, sobre el Manchester United.

El conjunto de Championship se adelantó en el minuto 79 por medio de un golazo desde fuera del área de Finn Azaz, pero los 'citizens', que reservaron a muchas de sus estrellas, reaccionaron y dieron la vuelta al marcador para luchar por un nuevo título ante el vencedor del Chelsea-Leeds United.

Como era de esperar, el duelo comenzó con un dominio claro del Manchester City, que a los cinco minutos tuvo el primer gran aviso por medio de Omar Marmoush, titular en detrimento de Erling Haaland, que estrelló el balón en el palo, en un disparo que llegó a tocar Daniel Peretz.



Manchester City avanzó a una nueva final de la FA Cup. AFP

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El conjunto de Mánchester, con sus grandes estrellas como Jéremy Doku, Savinho y Nico O'Reilly, entre otros, monopolizaron la posesión y Mateo Kovacic volvió a perdonar para los suyos poco después de que al Southampton le anulasen un gol por un claro fuera de juego de Leo Scienza.

Los rojiblancos, apoyados por una afición que les llevó en volandas y que no paró de animar en los 90 minutos, se acercaron a la meta de James Trafford aprovechando las transiciones rápidas y la velocidad de sus extremos.

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Marmoush, de los más activos del partido, se topó con Peretz, que consiguió evitar que los locales se adelantaran en el marcador en los primeros cuarenta y cinco minutos.

En la segunda parte, los 'sky blues' salieron decididos a llevarse el encuentro y arrinconaron a un Southampton que se replegó atrás y juntó muchos sus líneas para evitar los pases entre líneas de los de Guardiola.

El dominio se tradujo en ocasiones y Phil Foden y Tijjani Reijnders, en dos ocasiones, desaprovecharon las oportunidades que tuvieron para adelantar a los suyos.

Para la última media hora, Pep Guardiola dio entrada a Savinho y a Doku con el objetivo de ensanchar el campo y crear más espacios, aspecto que no tardaron en plasmar en el campo.

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Al poco de dar entrada a ambos jugadores, Savinho hizo de nuevo trabajar a Peretz, al igual que Nico Gónzalez, que avisó con un remate desde fuera del área de lo que iba a venir después.

El oriundo de Santpedor tiró de su máximo goleador, Erling Haaland, aunque el noruego no estuvo acertado de cara a puerta.

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Cuando el Manchester City estaba mejor, el Southampton, que aprovechó un error en la salida de balón de Rayan Cherki, conectó una transición rápida que culminó Azaz con un disparo a la escuadra desde la frontal del área.

La afición visitante estalló de jubilo y soñaron con clasificarse para la gran final, pero la alegría únicamente les iba a durar tres minutos hasta que un disparo de Doku que tocó en un defensor, se envenenó y se coló en la red.

El golpe fue muy difícil de digerir para los rojiblancos, que vieron como cuatro minutos después, Nico González, nombrado MVP del partido, se sacó de la chistera un latigazo que se coló por toda la escuadra.

En los minutos finales, el Southampton se despidió con honores y tiró de orgullo, aunque los centro laterales fueron despejados por la defensa de los 'Sky Blues'.

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Con esta victoria, el Manchester City se mete por cuarta vez consecutiva en la final de la FA Cup y se enfrentará al ganador del Chelsea-Leeds United, que se disputará el domingo en el mismo escenario.



- Ficha técnica:

2 - Manchester City: Trafford; Nunes, Stones, Aké, Ait-Nouri (O'Reilly, m.71); Nico, Kovacic (Savinho, m.58); Cherki, Reijnders, Foden (Doku, m.58); Marmoush (Haaland, m.71).

1 - Southampton: Peretz; Bree (Archer, m.89), Harwood-Bellis, Wood, Welington (Matsuki, m.77); Bragg (Charles, m.61), Jander; Fellows, Azaz, Scienza; Stewart (Larin, m.61).

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Goles: 0-1: Azaz, m.79; 1-1: Doku, m.83; 2-1: Nico, m.87.

Árbitro: Craig Pawson. Mostró tarjeta amarilla a Harwood-Bellis (m.90+3), del Southampton.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera semifinal de la FA Cup disputado en el Wembley Stadium de Londres ante 70.053 espectadores.