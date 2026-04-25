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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia femenina Sub-17 vs. Argentina: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE el juego del Sudamericano

Colombia femenina Sub-17 vs. Argentina: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE el juego del Sudamericano

La Selección Colombia femenina Sub-17 debuta este domingo en el Sudamericano, en tierras paraguayas, frente a la 'albiceleste'. ¡Agéndese y no se pierda este partido!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Selección Colombia femenina Sub-17 debuta contra Argentina en el Sudamericano de la categoría.
Selección Colombia femenina Sub-17 debuta contra Argentina en el Sudamericano de la categoría.
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