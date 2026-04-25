Colombia femenina Sub-17 vs. Argentina: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE el juego del Sudamericano

Le llegó la hora del debut a la Selección Colombia femenina Sub-17, en el Sudamericano de la categoría, que se disputa en tierras paraguayas. La 'tricolor' juvenil hará su estreno en el certamen de la Conmebol, este domingo 26 de abril, cuando mida fuerzas frente a Argentina. Este compromiso del Grupo A, por supuesto, lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en la plataforma de Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Hay que precisar que las dirigidas por Carlos Paniagua tuvieron descanso en la primera jornada, mientras que la 'albiceleste' sí vio acción enfrentando a las anfitrionas: Paraguay. Las 'gaúchas' tuvieron una buena actuación y se quedaron con los tres puntos, ganando 2-0.

Voces de los protagonistas

Dar el doscientos por ciento en cada presentación, y por supuesto quedarse con los tres puntos, ese el lema a seguir en las toldas de la 'amarilla'.

"Mucha garra, jugar con el corazón siempre. Son equipos muy fuertes, pero estamos preparadas para lo que se venga, para ganar y dar nuestro doscientos por ciento. Estamos enfocadas en tener nuestro arco en cero, porque es fundamental", esas fueron las declaraciones de Sofía Marín, a los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol.



La Selección Colombia femenina Sub-17 empezará un nuevo reto en el Sudamericano que se jugará en Paraguay. Foto oficial de la Federación Colombiana de Fútbol

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Por su parte, Maura Henao, otra de los talentos de la Selección Colombia femenina Sub-17, precisó que "somos una familia, confiamos en el talento de cada una y vamos a dejar la bandera de Colombia en alto".



Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Argentina: hora y dónde ver EN VIVO el partido

Fecha: domingo 26 de abril de 2026.

domingo 26 de abril de 2026. Jornada: segunda fecha del Grupo A del Sudamericano.

segunda fecha del Grupo A del Sudamericano. Hora: 3:00 p.m. (hora Colombia)

3:00 p.m. (hora Colombia) Estadio : CARFEM, Ynapé (Paraguay).

: CARFEM, Ynapé (Paraguay). TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

Gol Caracol HD2 y Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com

Así están conformados del grupos del Sudamericano femenino Sub-17

Grupo A



Paraguay

Chile

Argentina

Venezuela

Colombia

Grupo B



Brasil

Uruguay

Ecuador

Perú

Bolivia

¿Cómo es el sistema del Sudamericano femenino Sub-17?

En primer lugar, se jugará una fase preliminar y la disputarán las diez selecciones participantes, las cuales están distribuidas en dos grupos de cinco equipos cada uno, en un sistema de 'todos contra todos', a una sola rueda de compromisos.

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Y la segunda fase será la ronda final, y aquí clasificarán las selecciones que ocupen las tres primeras plazas en cada grupo, sumando un total de seis escuadras clasificadas de la fase preliminar. Con respecto a los cupos para el Mundial, los equipos que ocupen los cuatro primeros lugares estarán en Marruecos 2026.